VIDEO. Bojā gājuši divi bērni, vairāki cietušie: Ķekavā traģisks ugunsgrēks daudzdzīvokļu mājā 12

9:33, 16. janvāris 2026
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi cilvēki un 29 izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā aģentūrai LETA apstiprināja, ka bojāgājušie ir nepilngadīgi. Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.

Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana. Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu.

No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.

Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Pašu spēkiem no ēkas evakuējās vēl 15 cilvēki.

Piektdienas rītā ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu notikuma vietā – notiek konstrukciju jaukšana.

Ķekavas novada pašvaldībā aģentūrai LETA apliecināja, ka saistībā ar notikušo piektdienas rītā notiks krīžu vadības grupas sēde, kurā plānots pārrunāt tostarp nepieciešamo palīdzību cietušajiem.

