Ja nekad iepriekš neesat mēģinājuši pekanriekstus, ir pienācis laiks tos pamēģināt! Jaunā pētījumā atklāts, ka pekanrieksti var pazemināt “sliktā” holesterīna līmeni organismā.

Ir konstatēts, ka pekanrieksti ir ļoti barojoši, saturot veselīgus mononepiesātinātos taukus, šķiedrvielas, olbaltumvielas un svarīgus minerālus, tostarp magniju, cinku un kāliju.

Taču Eiropā pekanrieksti nav īpaši populāri. Amerikas Savienotajās Valstīs tie ir ļoti populāra uzkoda, ko bieži izmanto daudzās receptēs. Teksasā pekanrieksts ir oficiāli pasludināts par štata koku, jo tas aug visur – pagalmos, parkos un fermās.

Nesen veiktā pētījumā tika atklāti vairāki ar pekanriekstiem saistīti ieguvumi veselībai. Pētījumā, kas publicēts žurnālā “Nutrients” , tika atklāts, ka cilvēki, kuri regulāri ēda pekanriekstus kā uzkodas, uzlaboja kopējo holesterīna, ZBL (“sliktā”) holesterīna un triglicerīdu līmeni.

Kāpēc? Pekanrieksti ir bagāti ar polifenoliem (antioksidantu veids) un citiem bioaktīviem savienojumiem. Šie komponenti var uzlabot antioksidantu aktivitāti organismā un samazināt lipīdu oksidēšanos, kas ir process, kas saistīts ar oksidatīvo stresu.

Pētījumi arī liecina, ka pekanrieksti var veicināt veselīgāku lipīdu metabolismu pēc ēdienreizēm, kas ir svarīgs sirds un asinsvadu veselības elements.

Pētnieki uzsvēra, ka ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai noteiktu pekanriekstu ietekmi uz vielmaiņu. Esošie pētījumi neliecina, ka pekanriekstu ēšana palielina svara pieauguma iespējamību.

Taču galvenais ir mērenība. Pēc ekspertu domām, optimālais pekanriekstu porcijas lielums ir aptuveni 28–30 grami dienā (apmēram viena sauja).

Šāda porcija var nodrošināt aptuveni 200 kcal. Rieksti ir kalorijām bagāti, tāpēc ir viegli apēst par daudz, pat neapzinoties to.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

