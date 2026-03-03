Foto: LETA

Vai plūdu draudi atkāpjas? Sinoptiķi nāk klajā ar iepriecinošām ziņām 0

LETA
8:21, 3. marts 2026
Marta pirmajā pusē Latvijā gaidāms paaugstināts atmosfēras spiediens, tādēļ būs maz nokrišņu un gaisa temperatūra siltākajās dienās vietām pakāpsies virs +10 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem kopš piektdienas vidējā gaisa temperatūra valstī ir virs nulles, tādēļ, visticamāk, jau ir iestājies meteoroloģiskais pavasaris. Ja arī otrdien diennakts vidējā temperatūra saglabāsies pozitīva, meteoroloģiskais pavasaris Latvijā būs sācies 27. februārī.

Šonedēļ un nākamnedēļ bieži spīdēs saule un nokrišņu būs maz, vējš visbiežāk lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs daudzviet noslīdēs zem nulles. Šīs nedēļas nogalē un nākamnedēļ maksimālā gaisa temperatūra pēcpusdienās var sasniegt +10, +15 grādus, tomēr prognozes par gaidāmo temperatūru ir svārstīgas.

Prognozētie laikapstākļi mazinās plūdu risku, atlikušais sniegs kusīs pakāpeniski.

Atbilstoši datiem no LVĢMC novērojumu stacijām daudzviet Kurzemē un Vidzemes rietumos sniegs jau ir nokusis, biezākā sniega sega saglabājas Sēlijā un Latgalē, Dagdā aizvien ir 43 centimetri sniega.

Sagaidāms, ka nākamnedēļ sniega sega saglabāsies vairs tikai Latgalē, kā arī dažās vietās Sēlijā un Vidzemē.

