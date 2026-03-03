Atklāts! Šeit latvieši vēlas strādāt visvairāk – noskaidroti labākie darba devēji Latvijā 0
Par 2025. gada labāko darba devēju jeb uzņēmumu, kurā aptaujas dalībnieki visvairāk vēlētos strādāt, izvēlēts uzņēmums Virši-A. Labāko trijniekā iekļuvuši arī Latvijas Mobilais Telefons un Swedbank.
CVMarket.lv rīkotajā aptaujā “Labākais darba devējs” par iekārojamāko darba devēju Latvijā 2025. gadā dalībnieki izvēlējušies uzņēmumu Virši-A, kas līdz šim bija iekļuvis tikai darba devēju Top 10.
Otro vietu labāko darba devēju sarakstā ieņem Latvijas Mobilais Telefons, bet topa trijnieku noslēdz Swedbank.
Desmit labāko darba devēju vidū tika izvēlēti arī tādi uzņēmumi kā Rimi, Latvenergo, JYSK, SEB banka, Latvijas Finieris, Latvijas valsts meži un Lidl Latvija.
Starp divdesmit labākajiem darba devējiem, pamatojoties uz aptaujas dalībnieku balsīm, iekļuva arī Air Baltic Corporation, Mikrotīkls, VITA mārkets, Tele2, Tet, Circle K, Lido, Light Guide Optics International, Bite Latvija un Kronus.
Jomu līderi
Arī šoreiz aptaujas dalībnieki varēja izvēlēties labāko darba devēju astoņās dažādās jomās. Atšķirībā no kopējā balsojuma, kur darba devēju bija nepieciešams nosaukt brīvā formā, konkrētajās jomās tika piedāvāta izvēle no uzņēmumu saraksta. Aptaujas dalībnieki joprojām varēja ievadīt arī savu variantu.
Banku un finanšu jomā par labāko darba devēju tika atzīts uzņēmums Swedbank Latvija. Rūpniecības un ražošanas jomā uzvarēja Latvijas Finieris, transporta un loģistikas jomā – DPD Latvija, apkalpošanas jomā – Lido, tirdzniecības jomā – Virši-A, publisko iestāžu un valsts uzņēmumu jomā – Latvijas valsts meži, IT un telekomunikāciju jomā – Latvijas Mobilais Telefons un būvniecības jomā – UPB.
Kādas pazīmes padara uzņēmumu par labu darba devēju?
Lai noskaidrotu, kādas īpašības piemīt labam darba devējam, aptaujas dalībniekiem tika lūgts izvēlēties 3 (no 24) pazīmēm.
“Konkurētspējīgs atalgojums joprojām ir būtiskākais kritērijs laba darba devēja izvēlē. Laba vadība saglabā otro vietu, mūsdienīga darba vide ir pakāpusies uz trešo pozīciju, savukārt interesanti, ka elastīgs darbs un iespēja strādāt attālināti noslīdējusi no trešās uz sesto vietu.” komentē CVMarket.lv pārstāvis Kristaps Kolosovs.
Papildus galvenajām pazīmēm turpina pieaug arī interese par darba devējiem, kas kā uzņēmumi ir strauji augoši, veiksmīgi vai vadošie savā jomā, ir godīgi un ar labu reputāciju tirgū. Savukārt krītas interese par tādām īpašībām kā starptautiskas karjeras iespējas, elastīgs darba laiks un iespēja strādāt attālināti.
Laba darba devēja kritēriji parasti mainās arī atkarībā no amata līmeņa. Vidēja līmeņa vadītājiem un vecākajiem speciālistiem ar atrāvienu svarīgākais turpina būt konkurētspējīgs atalgojums. Biroja speciālistiem pirmajā vietā tāpat kā vadītājiem ir konkurētspējīgs atalgojums, bet jau lielāka daļa novērtē arī elastīgu darbu ar iespēju strādāt attālināti. Tikmēr kvalificēti/profesionāli darbinieki vienlīdz labi novērtē mūsdienīgu darba vidi līdz ar konkurētspējīgu atalgojumu. Mazkvalificētiem darbiniekiem laba vadība ieņem pirmo vietu, bet otrajā ir svarīga uzņēmuma izaugsme – jeb strauji augošs uzņēmums. Savukārt pievilcīgi papildu labumi no darba devēja uzrunā pakalpojumu un tirdzniecības pārstāvjus, ar labu vadību otrajā vietā.
Ja aplūko, kā sadalās pazīmes vecuma grupās, tad jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem mūsdienīga darba vide ir tikpat svarīga kā konkurētspejīgs atalgojums. Tuvu seko laba vadība, elastīgs darba ar iespēju strādāt attālināti un draudzīga darba vide. Konkurētspējīgs atalgojums ir svarīgākā labam darba devēja pazīme vecumu grupai no 25 līdz 54 gadiem, kam seko laba vadība. Vecuma grupā no 55 līdz 64 – pievilcīgi papildus labumi no darba devēja (piem. apdrošināšana u.c.) ieņem pirmo vietu, kam tuvu seko konkurētspejīgs atalgojums un laba vadība. Jaunākajām vecuma grupām (18-34 gadi) arī salīdzinoši augstāk kā pārējām ir svarīgas lieliskas karjeras iespējas, kas ir racionāli, ņemot vērā, ka šajā vecumā novērojama straujākā karjeras attīstība.