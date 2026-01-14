VIDEO. FOTO. Ganību dambī kādā namā ar lielām liesmām deg dzīvoklis – evakuēti vairāki cilvēki 0

22:30, 14. janvāris 2026
Trešdien, Rīgā, Ganību dambī, kādā daudzstāvu namā aizdedzies balkons, vēsta kāds aculiecinieks.

Kā norāda LTV Ziņu dienesta rīcībā esošā informācija: “Plkst. 21.12 VUGD saņēmis izsaukumu uz Ganību dambi Rīgā, kur daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sestajā stāvā deg balkons un siena.

Šobrīd notikuma vietā cietušo nav, Latvijas Televīzijai apstiprināja NMPD. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās 14 cilvēki.”

