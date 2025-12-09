“Tas notiek ļoti strauji.” Riharda Pīka sieva atklāti stāsta, kā vīrs cīnījās par savu dzīvību 0
Rihards Pīks, kinorežisors un bijušais politiķis, šobrīd atlabst slimnīcā – viņš piedzīvojis nopietnu sirds operāciju. “Vēl pirms desmit gadiem cilvēks mana vīra vecumā būtu nolemts nāvei,” izdevumam “Privātā Dzīve” stāsta Sarmīte Pīka.
Vīra veselības problēmas Sarmīte ļoti pārdzīvojusi. Žurnālam viņa atklāja, ka operācija bijusi dzīvības un nāves jautājums.
“Man šajās dienās arī pašai fiziski sāpēja sirds. Biju absolūti bezspēcīga un pamatīgi sanervozējusies,” teica Sarmīte. “Visa pamatā bija vairogdziedzera saslimšana, kas atstāja smagas sekas uz viņa sirdi. Tas notiek ļoti strauji. Daudziem šķiet – kamēr nemetas melns gar acīm un nenogāžas, viss ir kārtībā. Diemžēl tad jau bieži vien ir par vēlu.”
Viņa gan norāda, ka vīra veselības problēmas nav bijušas pēkšņas – paātrinātais pulss bijis kā trauksmes zvaniņš. “Tas viņam gāja pāri 90 un beigās jau nonāca līdz 100 sitieniem minūtē. Sirds strādāja nenormālā ritmā, un izrādījās, ka tā ir pazīme – no ierindas izgājis vairogdziedzeris,” atminas Sarmīte.
Vizītē pie kardiologa atklājies, ka viens sirds kambaris vairs īsti nestrādāja, asinsvadiem slikta caurlaidība.
Latvijā šobrīd sākusies gripas epidēmija. Karantīnes dēļ Sarmīte nevar apciemot vīru, kurš jau vairākas nedēļas ir slimnīcā. “Labā ziņa – viņš ir atvienots no mākslīgās elpināšanas un elpo pats. Rihards ir cīnītājs! Nepadodas, grib dzīvot.”
Sarmīte neslēpj, ka atšķirtības laiks liek ļoti novērtēt to, kas dots: “Es tikai tagad tā līdz galam saprotu, cik ļoti man dzīvē ir laimējies, ka viņš ir. Tikai šobrīd apjaušu, cik esmu privileģēta, ka man ir Rihards.”
