Nepaspēja novilkt halātu? Bražes kleita “Kennedy Center Honors” ceremonijā izsauc pretrunīgas reakcijas 0
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže “Kennedy Center Honors” ceremonijā, ko vadīja ASV prezidents Donalds Tramps, mirdzēja smaragdzaļas krāsas kleitā. Fotogrāfijās, kuras ārlietu ministre publicējusi savos sociālajos tīklos no prestižā pasākuma, var redzēt, cik pārliecinoši viņa jūtas savā tērpā. Tomēr, kā jau ierasts – sabiedrībai mēdz būt viedoklis par Latvijas pārstāvju vizuālajiem izskatiem.
“Neaizmirstama nakts Kennedy Center Honors ceremonijā. Esmu pateicīga prezidentam Trampam un vēstniekam Grenellam par iespēju piedalīties šajos izcilajos Amerikas kultūras svētkos un satikt ministru kabineta pārstāvjus, amatpersonas un leģendas kultūras un žurnālistikas pasaulē,” tā savā “Instagram” kontā rakstīja Braže.
Viņas smaragdzaļo kleitu papildināja sudraba rokassomiņa, bet kājās bija melnas augstpapēžu kurpes.
Sociālajos tīklos sabiedrība neskopojās ar dažādiem viedokļiem par ārlietu ministres tērpu “Kennedy Center Honors” ceremonijā.
“Kad tevi tik steidzami pasauca uz ballīti, ka pat nepaspēji novilkt halātu,” tāds viedoklis ir kādai “Facebook” lietotājai, kura aizsāka plašāku diskusiju par ārlietu ministres tērpu.
“Pie tam saņurcītā halātā,” piebilda vēl kāds.
“Ļoti smuka kleita, stilīga un moderna kreklkleita. Audums dārgs, var redzēt. Šajā gadā šāda tipa kleitas vilka daudzas karaliskās personas,” cits viedoklis ir kādai citai Latvijas iedzīvotājai.
“Neesmu redzējusi nevienu karalisku personu halātā uz oficiālām pieņemšanām,” oponēja kāds cits diskusijas dalībnieks.
Vēl kāds pauda skarbāku viedokli: “Kas to Braži izrāvis no dušas??? Ko? Nelieši… Viens ir mode, bet otrs, kas piestāv un nepadara tevi par spoku…”
“Var redzēt pīļu dīķa līmeni. Greizie modes un dīvānu eksperti, kas nav pat uz kolekcijām acis uzmetuši, bet bazarē. Kolosāls, modīgs, pasākuma cienīgs tērps,” rakstīja kāda iedzīvotāja, kuru gan ārlietu ministres tērps ļoti uzrunāja.