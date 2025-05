Foto: Pexels.com

No vienkārša pacelta īkšķa līdz smīkņājošam kovbojam — mūsdienās pastāv emocijzīme teju katrai iespējamai dzīves situācijai. Taču par ikoniskāko no visām droši vien uzskatāma tieši pieticīgi smaidīgā sejiņa 🙂. Tomēr, ja esat izmantojuši to sarakstēs, iespējams, neapzināti esat radījuši cilvēkiem nepareizu priekšstatu par sevi, raksta “Daily Mail”.

Kamēr t.s. mileniāļiem vai vēl vecākām paaudzēm smaidiņš ir veids, kā paust prieku vai laipnību, Z paaudzei tas nozīmē pavisam ko citu— sarkasmu vai ironiju.

Tas nozīmē, ka darba e-pastā nosūtīts smaidiņš kolēģiem, kas ir jaunāki par tevi, var tikt uztverts nevis kā draudzīgs žests, bet gan pasīva agresivitāte.

Digitālās komunikācijas eksperte Ērika Davana skaidro, ka cilvēki, kuri ir vecāki par 30 gadiem, emocijzīmes parasti uztver un izmanto burtiski.

Savukārt jaunākajām paaudzēm, kuras uzaugušas digitālajā vidē, emocijzīmes mēdz būt niansētas, nereti pretējas nozīmes, kas veidojušās interneta kultūras ietekmē.

Intervijā laikrakstam “The Wall Street Journal”, jaunieši un mileniāļi atklājuši, cik dažādi viņi uztver smaidīgo sejiņu.

21 gadu vecā praktikante Hafīzata Biši stāsta, ka sākumā darba e-pastos viņu mulsinājis, ka gados vecāki kolēģi bieži izmantojuši smaidiņu — viņai tas šķitis vēss, atturīgs un pat nedaudz izsmejošs.

“Man bija sev jāatgādina, ka viņi ir vecāki par mani. Es pati to izmantoju, lai paustu sarkasmu,” viņa paskaidroja.

Tikmēr 31 gadu vecā trenere Sāra Andersona stāsta, ka sarakstēs bieži izmanto šo emocijzīmi, lai radītu pozitīvāku noskaņu.

Eksperte norāda, ka tas ir tāpēc, ka vecākas paaudzes cilvēki emocijzīmes uztver burtiski – smaidiņš ir smaids, sniegpārsla norāda uz sniegu, bet baklažāns ir… dārzenis.

Savukārt digitālajai paaudzei emocijzīmes nozīme veidojas caur kontekstu, ironiju un kopienas valodu.

Līdzīgi kā smaidīgā sejiņa, arī mirdzošās zvaigznītes ✨ jeb sparkle emocijzīme vecākiem lietotājiem pauž prieku, sajūsmu vai pateicību, taču Z paaudzei tā bieži ir ironijas vai sarkasma zīme.

Tāpat arī pacelta īkšķa emocijzīme 👍, ko vecāki lietotāji sūta kā vienkāršu apstiprinājumu vai draudzīgu “labi!”, jaunākajām paaudzēm var izskanēt kā augstprātīgs vai pasīvi agresīvs vēstījums.

Lingvisti norāda: emocijzīmju jauno nozīmju rašanos bieži veicina slengs, subkultūras un interneta vidi ietekmējošie konteksti — nianses, kuras vecāka gadagājuma lietotāji var nepamanīt vai uztvert burtiski.

Piemēram, 💀 galvaskausa emocijzīme, ko vecāki lietotāji uztver kā nāves vai pārguruma simbolu, Z paaudzei biežāk nozīmē: “Es mirstu no smiekliem.”

Tāpēc, ja tavs joks tiek atalgots ar virkni galvaskausu — tas nav drauds. Tas ir kompliments!

Arī citas šķietami nevainīgas emocijzīmes ieguvušas pavisam citādas nozīmes. Piemēram, uguns 🔥 Z paaudzei nozīmē: “forši”, “karsti” vai “seksīgi”.

Tāpēc, ja gribi komentēt laika apstākļus kāda drauga brīvdienu fotoattēlā, iespējams, uguns emocijzīme nav labākā izvēle.

Un, jā — dažas emocijzīmes slēpti signalizē par narkotikām.

Piemēram: 🐴 zirgs — ketamīns (veterinārs pretsāpju līdzeklis, ko izmanto arī izklaides nolūkos); ❄️ sniegpārsla vai ⛄ sniegavīrs — kokaīns (slenga apzīmējums “snow”). Citplanētiešu 👽, dēmonu maskas 👺, galvaskausi ☠️, invāzijas ikonas: var simbolizēt MDMA vai citas psihotropās vielas.

Britu policija jau ir izstrādājusi rokasgrāmatas, kas palīdz atpazīt šos slēptos simbolus.