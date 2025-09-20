Ukrainas un ES karogi, un NATO simbols.
Ukrainas un ES karogi, un NATO simbols.
Droni Polijā, iznīcinātāji Igaunijā – NATO reaģē un nāk klajā ar jaunu gaisa aizsardzības stratēģiju 0

12:05, 20. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Pēc Krievijas dronu ielidošanas Polijā un lidmašīnu pieļautiem gaisa telpas pārkāpumiem Igaunijā NATO steidzami gaisa patrulēšanas misija Baltijas reģionā jāpārveido par pretgaisa aizsardzības misiju, aģentūrai LETA pauda jūras dronu ražošanas uzņēmuma “NEWT21” valdes priekšsēdētājs, bijušais Latvijas Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Jānis Garisons.

Trīs Krievijas iznīcinātāji “MiG-31” piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes. Igaunijas valdība ir nolēmusi pieprasīt Ziemeļatlantijas līguma 4.panta konsultācijas. Līdzīgi pēc dronu ielaušanās rīkojās arī Polija.

Saskaņā ar 4.pantu NATO dalībvalsts var sasaukt steidzamas sarunas, ja tā uzskata, ka ir apdraudēta tās “teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība”.
Komentējot Igaunijas lēmumu, Garisons stāstīja, ka šīs Ziemeļatlantijas līguma 4.panta procedūras izpaužas kā NATO dalībvalstu pārstāvju ārkārtas sanāksmes, kurās vienojas par rīcību. Igaunija var arī lūgt aliansei uzdot militārajām struktūrām, piemēram, Militārajai komitejai, nākt klajā ar kādiem militāriem risinājumiem.

Garisons pieļāva, ka pēc dronu ielidošanas Polijā NATO misija “Eastern Sentry” jeb “Austrumu sardze” ir rezultāts 4.pantā noteiktajām konsultācijām. Vienlaikus ir jautājums, vai šai misijai ir mandāts vērsties tikai pret droniem, vai arī tas ir daudz plašāks.

“Kā redzams Igaunijas gadījumā, tad NATO lidmašīnas agresora iznīcinātājus tikai pavadīja. Attiecīgi ir jautājums, kāds ir “Austrumu sardzes” mandāts. Baltijas gaisa patrulēšanas misija jāpārveido par pretgaisa aizsardzības misiju. Tas nozīmētu, ka alianse pārietu uz kara laika principiem jeb ieroču pielietošanu nepieciešamības gadījumā, ja tiek pārkāpta alianses gaisa telpa. Attiecīgi tas būtu cits līmenis, kādā tiek sargāta gaisa telpa,” uzsvēra Garisons.

Garisons atzīmēja, ka pagaidām publiski nav zināms, vai “Austrumu sardze” ietver sevī NATO gaisa telpas aizsardzības operācijas elementus. “Igaunija ir pieprasījusi konsultācijas un tagad, manuprāt, vienīgais loģiskais lēmums varētu būt Baltijas gaisa patrulēšanas misijas pārveidošana par pretgaisa aizsardzības misiju,” uzsvēra eksperts.

Jau vēstīts, ka, reaģējot uz Krievijas lidrobotu neseno ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO sākusi misiju “Austrumu sardze” alianses austrumu flangā esošo dalībvalstu aizsardzības stiprināšanai.

