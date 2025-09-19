Foto: Shutterstock

Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs "zīmogs" no pagātnes

Kamēr viņu vienaudži pieļauj vienu kļūdu pēc otras, šajos datumos dzimušie cilvēki bieži pat neapzinās garīgo spēku, kas viņos mīt – iepriekšējās dzīvēs uzkrāto gudrību, kas glabājas dziļi dvēselē. Numerologi un astrologi medijam Parade norāda: ir trīs datumi, kuros dzimušie ar šo spēku apveltīti.

Vai esi viņu vidū?

7. datums

Septiņi numeroloģijā simbolizē intuīciju, pašizziņu un viedumu, bet astroloģijā saistās ar Neptūnu – mistisku planētu. No bērnības līdz pieauguša cilvēka gadiem šiem cilvēkiem bieži šķiet, ka viņi ir gudrāki par vienaudžiem, un iekšēja balss palīdz viņiem pieņemt pārdomātus lēmumus. Ja viņi tajā ieklausās, viss sakārtojas pats no sevis,  taču, ja pretojas, dzīve piespēlē mācības.

