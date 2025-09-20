Siliņa: Gaisa aizsardzība nevar nosargāt visu Latviju, bet NATO sabiedrotie ir ar mums 0
Ministru prezidente (JV) Evika Siliņa TV24 raidījumā “Dienas personība” uzsver, ka Latvija nav viena – NATO sabiedrotie ir gatavi aizstāvēt mūsu gaisa telpu un jau vairākkārt reaģējuši uz dronu incidentiem reģionā.
Siliņa stāsta, ka jau no pagājušā gada mūsu gaisu sargā NATO lidmašīnas. “Pagājušajā gadā pēc drona incidenta vairākas reizes NATO sabiedrotie pacēlās gaisā, lai identificētu, līdzīgi kā tas bija Polijā, vai drons nav ielidojis Latvijā. Mūsu sabiedrotie ir gatavi aizstāvēt arī mūsu gaisa telpu,” skaidro Ministru prezidente.
NATO papildu līdzekļus Latvijai nepiešķir, bet sabiedrotie vienojas par spēkiem, ko var izmantot pie mums. Viņa skaidro, ka tieši pateicoties Latvijas iniciatīvai NATO sabiedrotie varēja pacelties Polijā. “Mēs esam radījuši tādu precedentu, ka, ielidojot dronam, ir vajadzīgs NATO atbalsts. Tā ka NATO sabiedrotie ir ar mums,” skaidro Siliņa.
Latvija gaisa aizsardzību ir iegādājusies kopā ar Igauniju, un šobrīd valstis gaida tā piegādi. Viņa gan atklāj, ka gaisa aizsardzība visu Latvijas telpu nosegt nevarot. Viņa vēlreiz uzsver, ka NATO sabiedrotie ir ar mums. Ja pie mums būtu līdzīgs gadījums kā Polijā, NATO lidmašīnas noteikti pacelsies.