"Neviens nevarēja saprast, kas tas par ieroci!" Slaidiņš atklāj interesantu incidentu "Zapad 2025" laikā
Krievijas karavīri sāk pamest poligonus Baltkrievijā, kur no 12. līdz 16.septembrim notika kopīgie manevri “Zapad-2025”, pavēstīja Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvis pulkvedis Andrijs Demčenko. Kā šīs mācības vērtē Jānis Sladiņš, NBS Majors, Zemessardzes štāba virsnieks?
“Draudi ir, bet nekas nebūs…Kas bija galvenais uzsvars – krievi izveda statēģiskos bumbvedējus, imitēja triecienus, aktīva bija Baltijas un Ziemeļu flotes darbība. Baltkrievija trenējās izvest Orešņiku, lai gan nav neviena foto vai video pierādījumu, ka tas tur bijis. Baltkrievi demonstrēja arī amerikāņiem lāzerieroci, kas efektīvs cīņa pret droniem, cik efektīvs, neefektīvs – to neviens nezina, jo ierocis bija nolikts apskatei, bet to nedemonstrēja darbībā un sākumā visi staigāja, galvas kasīdami, tam apkārt, nesaprotot, kas tas ir,” Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta.
Krievijas karavīri, un šoreiz to skaits nebija tik ievērojams kā, piemēram, 2021.gadā, sāk pamest mācību norises vietas Baltkrievijas Republikā,” komentārā izdevumam “Ukrainska pravda” pirms pāris dienām pauda robežsardzes pārstāvis.
“Viņu kustībai tiek sekots līdzi. Es nevaru tagad apgalvot, ka viņi visi jau ir pametuši Baltkrieviju, bet es ceru, ka viņi virzīsies pareizajā virzienā,” piebilda Demčenko.
Dienu iepriekš poligonā Muļinā, Krievijas Ņižņijnovgorodas apgabalā, oficiāli noslēdzās manevri “Zapad-2025”. Tiem bija pievērsta starptautiskā uzmanība.
Kā norādīja Demčenko, Krievijas un Baltkrievijas mācību laikā nav notikusi nekāda darbība virzienā uz robežu ar Ukrainu.