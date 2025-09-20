Putina nākamais mērķis: militārais eksperts atklāj, kur ienaidnieks plāno ofensīvu 2
Eksperts ziņo, ka krievi ir koncentrējuši savas rezerves diviem jauniem ofensīviem. Turklāt ienaidnieks aktīvi virzās uz priekšu pa Zaporožjas līniju, kam varētu būt bīstamas sekas, informē ārzemju mediji.
Krievu okupanti neatsakās no saviem ofensīvas plāniem, neskatoties uz milzīgajiem zaudējumiem. Ienaidnieks gatavo vēl divas lielas ofensīvas misijas. Viņu galvenie mērķi ir Pokrovskas un Slovjanskas apgabali, kā arī Zaporižja.
Viņš paziņoja, ka pašlaik notiek ienaidnieka vasaras militārā kampaņa, kas ilgs līdz salnu iestāšanās brīdim. Pēc viņa teiktā, okupanti jau ir koncentrējuši savas rezerves jaunām ofensīvām operācijām. Viņš norādīja, ka ienaidnieks Pokrovskas apgabalā cenšas sasniegt Dobropiļļu. Slovjanskas apgabalā ienaidnieks cenšas sasniegt Kupjansku, tuvojas Limanai un ir arī padzinis Ukrainas bruņotos spēkus no Serebrjanskajas mežniecības.
Viņš piebilda, ka okupanti arī cenšas daļēji ielenkt Slovjanskas – Kramatorskas aglomerāciju, piespiežot Ukrainas bruņotos spēkus pamest Vremennij Jaru.
Draudi Zaporižjai
Turklāt, pēc Svitana teiktā, nevajadzētu aizmirst arī Zaporižjes virzienu. Okupanti mēģina tuvoties pilsētai pa bijušo Kahovkas ūdenskrātuvi. Viņi jau virzās no Vasiļivkas uz Kamenskoje.
Viņš piebilda, ka Ukrainas bruņotie spēki veic pretuzbrukumus ienaidniekam un sūta papildu spēkus un bezpilota lidaparātus, lai iznīcinātu okupantu rezerves. Eksperts uzskata, ka ar pareiziem lēmumiem Ukrainas armija spēs sagraut visu Krievijas radīto “otro vilni”, jo ienaidnieks šobrīd cieš milzīgus zaudējumus.
Atgādinām, ka, pēc Vitālija Pekara teiktā, Krievijas karš pret Ukrainu nebeigsies ar karadarbības pārtraukšanu. Pēc tam, kad ieroči apklusīs, Kremlis centīsies īstenot savas impēriskās ambīcijas, taču ar citiem līdzekļiem – politiskiem, mediju un kultūras.
Maskava var mēģināt uzspiest Ukrainai “Gruzijas scenāriju”, un, ja tas neizdosies, tā var sašķelt sabiedrību un ieraut to iekšējos konfliktos, lai grautu Ukrainas uzvaru.
Pekars norāda, ka briesmas rada ne tikai prokrieviskie revanšisti, kas meklēs atriebību ar politiskiem līdzekļiem, bet arī tā sauktais “labo krievu vilnis”. Viņi patiesi ticēs, ka Ukrainā ir vieglāk veidot “skaistu nākotnes Krieviju”, nevis Krievijā.
Viņuprāt, Ukraina ir ideāla platforma šādu ideju īstenošanai: tai jau ir demokrātiskas institūcijas, virzība uz Eiropu, kopīga kultūra un brālīga tauta. Turklāt viņi ir pārliecināti, ka Ukrainas atjaunošana un attīstība ir daudz vieglāka nekā Krievija ar tās centralizēto varu, autoritārismu un sagrauto ekonomiku.