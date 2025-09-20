Tavars: Šis ir brīdis, kad mēs visi savelkam jostas – dažām nozarēm jāsamazina finansējums 0

Edgars Tavars, Saeimas deputāts, frakcijas “Apvienotais saraksts” priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pieprasa lielāku skaidrību par to, kā tiek tērēta nodokļu maksātāju un Eiropas Savienības nauda, kritizējot pusmiljonu eiro piešķīrumu “dženderisma” pētījumiem.

Vai valsts grib samazināt izdevumu bāzi saucamajām “nacionālajām izpētes programmām”?

“Nē, mēs gribam, lai ir pilnīga, absolūta skaidrība, kur un pēc kādiem principiem tiek tērēta Eiropas Savienības pilsoņu un Latvijas pilsoņu nodokļu nauda. Es domāju, ka daudziem bija jautājums par šo “dženderisma” pētīšanu vairāk nekā pusmiljona eiro apmērā,” sašutis ir Tavars.

Viņaprāt, ir jābūt pilnīgai skaidrībai – kas un par kādu naudu tiek pētīts. “Mēs zinām un redzam, ka mums ir vesela virkne ārkārtīgi svarīgu lietu, tēriņu gan medicīnā, gan izglītībā, kur mums trūkst naudiņas,” pauž deputāts.

Viņš norāda, ka Izglītības ministrijai ir nosūtīta lietišķa, konstruktīva vēstule ar skaidrojumiem šī sakarā, lai vienlaikus uzlabotu situāciju, bet nepārkāptu robežas, kad valsts nosaka, ko un kā pētīt. “Es negribu jaukties akadēmiskajā brīvībā nekādā gadījumā! Tā ir akadēmiskā brīvība – tieši tas pats, kas zināmā mērā ar mākslu un vēl visu kaut ko,” skaidro deputāts.

Viņu šajā lietā uztrauc nauda – gan mūsu nodokļu maksātāju, gan Eiropas Savienības. “Šis ir tas brīdis, kad mēs visi savelkam jostas. Mēs nākam ar priekšlikumu, mēs saprotam, ka mums aizsardzībai un demogrāfijai ir nepieciešami resursi. Mēs saprotam, ka mums vajag iedarbināt mūsu ekonomikas konkurētspēju un apturēt strauji augošo cenu kāpumu pārtikai un zālēm,” stāsta Tavars.

