VIDEO. “Cik tuvu ir par tuvu?” Šoferi karsti strīdas par pareizu distanci uz ceļa, eksperti brīdina: kļūda var maksāt dzīvību 59
Krista Draveniece

Krista Draveniece
6:06, 20. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Lai uz ceļa droši justos visi satiksmes dalībnieki, ir jāievēro konkrētajā ceļa posmā noteiktais braukšanas ātrums, norādītās zīmes ceļa malā, kā arī distance starp savu un priekšā braucošo auto.

Sociālajos tīklos kāds šoferis ievietojis video, kur, risinot konfliktu, uzdod šo jautājumu – kāda tad ir pareiza distance starp automašīnām?

Distance ir attālums starp transportlīdzekļiem, kas pa vienu joslu brauc viens aiz otra. Drošai distancei ir jābūt garākai par apstāšanās ceļa garumu, lai distances attālumā transportlīdzekļa vadītājs spētu pamanīt bīstamo situāciju un varētu apturēt savu transportlīdzekli, neietriecoties priekšā braucošajā vai pamanītajā šķērslī.

Transportlīdzekļa vadītājam atkarībā no braukšanas ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.

Braucot pilsētā ar 50 km/h, ieteicamā drošā distance starp divām vieglajām automašīnām ir: vismaz 25 metri (aptuveni 2 sekunžu laikā nobrauktais attālums).

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, vadītājam jāietur tāda distance, lai vajadzības gadījumā varētu laikus apstāties. Zelta likums: “2 sekunžu noteikums” – neatkarīgi no ātruma, jābūt attālumam, kuru var nobraukt 2 sekundēs.

Aprēķins:
50 km/h ≈ 13.9 m/s
13.9 m/s × 2 s = 27.8 metri
Tātad droša distance būtu ~25–30 metri.

“Par drošas distances neievērošanu autovadītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no piecām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām un vienu pārkāpumu uzskaites punktu,” skaidro satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.

Lai izvēlētos drošu distanci starp savu un priekšā braucošo transportlīdzekli, jāņem vērā šādi apstākļi:

1) braukšanas ātrums;
2) līdera bremzēšanas varbūtība;
3) ceļa apstākļi, īpatnības, seguma veids un tā stāvoklis;
4) redzamība, laika apstākļi, pārredzamība;
5) kravas noslodze, dinamiskums, bremžu pievada veids;
6) priekšā braucošā automobiļa īpatnības (gabarīti, ir vai nav sekojošais aprīkots ar ABS, salīdzinot ar priekšā braucošo);
7) vai līdera riepas ir aprīkotas ar radzēm, ja sekojošā automobiļa riepas nav aprīkotas (attiecībā arī uz pirms līdera braucošo);
8) vadītāja pieredzes, prasmes un reakcijas spējas.

Distance ir jāpalielina:

1) palielinoties braukšanas ātrumam;
2) palielinoties līdera bremzēšanas varbūtībai (jo lielāka ir šī varbūtība, jo ātrāk jāsāk palielināt distance);
3) iebraucot apdzīvotā vietā ar ierobežotu ātrumu;
4) pasliktinoties ceļa seguma stāvoklim (lietus, sniegs, dubļi, ledus), kļūstot slidenam; 5) samazinoties redzamībai metereoloģisko apstākļu dēļ;
6) pasliktinoties ceļa pārredzamībai;
7) priekšā braucošā automobiļa bremzēšanas signāls ir slikti redzams; 8) līdera transportlīdzeklim ir efektīvākas bremzes nekā sekojošam, transportlīdzeklis ir aprīkots ar ABS;
9) līdera riepas aprīkotas ar radzēm, uz apledojušas brauktuves, salīdzinot ar sekojošā automobiļa riepām;
10) tuvojoties krustojumam, gājēju pārejai, sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vietām;
11) vietām, kur pulcējas daudz gājēju, tirgus vietā, pie skolām, lielveikaliem;
12) braucot aiz priekšā braucošā lielgabarīta transportlīdzekļa;
13) braucot ar kravu vai pasažieriem aiz tāda pat transportlīdzekļa, palielinoties noslodzei;
14) kravas vai autobusam braucot aiz vieglā automobiļa;
15) tuvojoties ceļmalā stāvošam autobusam;
16) braucot ar piekabi vai velkot citu transportlīdzekli;
17) iebraucot tunelī;
18) braucot sānvējā;
19) braucot aiz mācību automobiļa;
20) braucot aiz transportlīdzekļa ar ārzemju numurzīmi;
21) tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim;
22) braucot aiz maršruta taksometra;
23) tuvojoties radaram vai policijas kontrolei;
24) iebraucot aiz cz. savvaļas dzīvnieki;
25) uz ceļa strādā;
26) uz ceļa izlikta avārijas zīme.

Vai arī tev ir video no bīstamas situācijas uz ceļa? Kādas nejēdzības pilsētas satiksmē? Raksti, sūti man uz [email protected].

