Neredzamās slepkavas: četri ikdienas ieradumi, kas nemanāmi bojā asinsvadus un palielina trombu attīstības risku
Statistika ir nežēlīga – katru ceturto nāves gadījumu pasaulē izraisa ar asins recekļiem saistītas slimības, piemēram, sirdslēkmes, insults, plaušu embolija vai dziļo vēnu tromboze. Kā skaidro eksperti, lai gan visbiežāk sastopamie asins recekļu veidošanās cēloņi ir zināmi jau daudzus gadus, ievērojams skaits cilvēku tos joprojām ignorē. Kam mums vajadzētu pievērst uzmanību un kādas izmaiņas mums vajadzētu ieviest savā ikdienas dzīvē, lai samazinātu asins recekļu veidošanās risku?
Eksperti skaidro, ka asins recēšana būtībā ir dabisks un normāls process, kas palīdz aizsargāt organismu no asins zuduma, ja tiek bojāti asinsvadi, piemēram, griezumu, nobrāzumu vai citu traumu gadījumā. Asins recēšanas process ļauj uz brūces virsmas veidoties krevelei, kas aptur asiņošanu un paātrina dzīšanu.
Cilvēkiem ar nieru, aknu, plaušu, onkoloģiskās slimībām un slimībām, kas ietekmē asins recēšanu, var būt lielāks trombu veidošanās risks. Tāpat arī cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, diabētu, kā arī tiem, kuriem ir liekais svars vai aptaukošanās šis risks ir daudz lielāks. Arī dažādas fiziskas traumas, ievainojumi, operācijas un kaulu lūzumi var ietekmēt trombu veidošanos, tāpat arī grūtniecība var radīt lielāku risku.
Tomēr asins recekļu veidošanos lielā mērā var noteikt arī cilvēku ikdienas paradumi. Lūk, četri visbiežākie paradumi, kas palielina asins recekļu veidošanās risku asinsvados.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.