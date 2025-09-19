VIDEO. Ukrainas dronu uzbrukums izsit no ierindas 60 miljonus dolāru vērtu Krievijas karakuģi 0
Ukrainas Militārais izlūkdienests (HUR) ceturtdien paziņoja, ka tās īpašie spēki dronu uzbrukumā netālu no Novorosijskas uzspridzināja un deaktivizēja vērtīgu Krievijas Melnās jūras flotes kuģi.
Aģentūra ziņoja, ka 10. septembrī notikušais trieciens skāra daudzfunkcionālo atbalsta kuģi “Project MPSV07”, kas ir viens no tikai četriem Krievijas flotē. Kuģis, kas tika nodots ekspluatācijā 2015. gadā, tiek lēsts 60 miljonu dolāru vērtībā.
Drons bija vērsts pret kuģa tiltiņu, iznīcinot tā navigācijas un sakaru sistēmas un izslēdzot elektroniskās novērošanas iekārtas.
Kuģis bija spiests pārtraukt darbību un tam būs nepieciešams dārgs remonts.
Uzbrukuma laikā Krievijas kuģis veica elektroniskās izlūkošanas un patrulēšanas pieejas Novorosijskas līcim, kur Maskava pēc atkārtotiem Ukrainas uzbrukumiem okupētajā Krimā ir pārvietojusi lielu daļu savas Melnās jūras flotes.
Ukraina ir pastiprinājusi iekšzemē ražoto jūras un gaisa dronu izmantošanu Melnajā jūrā, uzņemoties atbildību par virkni veiksmīgu uzbrukumu Krievijas jūras spēkiem pēdējā gada laikā.
Kā vēsta “Kyiv Post”, uzbrukums notika dažas dienas pēc tam, kad Ukrainas Militārais izlūkdienests (HUR) publicēja video ar citu operāciju, ko okupētajā Krimā veica tās speciālā grupa “Prymary”.
1. septembrī Ukrainas bezpilota lidaparāti trāpīja Krievijas gaisa spēku bāzei Hvardijskā netālu no Simferopoles, iznīcinot vismaz divus Mi-8 kaujas helikopterus 20 līdz 30 miljonu dolāru vērtībā, paziņoja amatpersonas.
Tikpat postošs trieciens bija uzbrukums Krievijas militārajam velkonim, kas, domājams, ir BUK-2190, Sevastopoles līcī.
Ukrainas izlūkdienesti ziņoja, ka kuģis pieder Krievijas elitārajai PDSS zemūdens sabotāžas vienībai, kurā ietilpst nirēju izlūkošanas speciālisti, kas apmācīti gadu gaitā par ievērojamām izmaksām un aprīkoti ar modernu aprīkojumu.
“Velkoņa iznīcināšana ievērojami ierobežo elitārās Krievijas vienības kaujas spējas,” paziņojumā norādīja HUR.