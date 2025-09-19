VIDEO. Karaliskā sveiciena vietā sūdi! Anglijas godasardzes zirgs nokārtojas Trampa priekšā 0
Donalds Tramps bija ieradies Apvienotajā Karalistē savā otrajā valsts vizītē, kur vienā no dienām dienaskārtība galvenokārt sastāvēja no laika pavadīšanas kopā ar karali Čārlzu un pārējiem karaļnama pārstāvjiem Vindzoras pilī.
Vizītē bija viens īpaši baudāms brīdis – karaliskais “izjādes gājiens” (lai gan tas, protams, nav oficiālais apzīmējums), kurā viens no zirgiem Trampam sniedza tieši tādu “sveicienu”, kādu viņš bija pelnījis, raksta britu medijs “The Poke”.
Platformā “X” ar amizanto video dalījies profils “NEXTA”. Viņi pie video raksta: “Prezidents pagriezās, lai paskatītos uz zirgu, karaliene bija šokēta, Čārlzam galvā rosījās “Dievs vien zina kas”, un tikai Melānija saglabāja ledaini mierīgu seju.”
Lūk, video!
A horse from the honor guard dropped a pile while passing by Trump🤭
The president turned to look after the horse, the Queen was shocked, Charles thought God knows what, and only Melania kept a stone-cold calm pic.twitter.com/nGBLGABZFB
