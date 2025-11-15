Krievija bērniem māca mīlēt karu un ienīst Ukrainu. Propagandas ekspozīcijas un nepatiesa informācija pārņem skolas, bērnudārzus un pat teātrus 0
Visā Krievijā, no Kaļiņingradas apgabala līdz Primorskas apgabalam, masveidā tiek atvērti tā sauktie “SVO muzeji” ar propagandas ekspozīcijām, kuru mērķis ir attaisnot un romantizēt Krievijas plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, informē ārzemju mediji.
Kopš 2025. gada novembra šādas iestādes darbojas vismaz 55 Krievijas Federācijas reģionos, vēl 14 reģionos atvērtas pastāvīgas ekspozīcijas valsts muzejos, bet 13 reģionos tiek gatavotas atsevišķas zāles un regulāri tiek paziņots par jaunām “izstādēm”.
Šie “SVO muzeji” atrodas ne tikai īpašās ēkās, bet arī koledžās, skolās, bibliotēkās, bērnudārzos un pat teātros – tieši vidē, kur bērni iegūst un stiprina savas zināšanas.
Ko bērni tur redz?
Ekspozīcijās eksponāti gandrīz visur ir identiski: ieroči, formas tērpi, apbalvojumi, krievu karavīru personīgās mantas, kā arī no Ukrainas bruņotajiem spēkiem konfiscētas “trofejas”.
Apmeklētājiem, īpaši bērniem, tiek piedāvāti stāsti par vietējiem iebrukuma dalībniekiem, gan dzīviem, gan kritušiem “varoņiem”, un tiek izklāstīta notikumu versija, kurā Krievijas uzbrukums pasniegts kā neizbēgams un nepieciešams karš pret nacismu.
Ieeja šajos “muzejos” parasti ir bez maksas, bet ekskursijas tiek organizētas vairākas reizes dienā pēc iepriekšēja pieraksta. Tieši šeit skolēniem jau no mazotnes tiek ieaudzināts uz propagandu balstīts skatījums uz apkārt notiekošo.
Gidi skolēniem sniedz nepatiesu informāciju, atkārtojot Krievijas propagandas klišejas. Tiek stāstīts, ka Ukrainas karavīri nesaredz atšķirības starp civiliedzīvotājiem un militārajiem mērķiem, kā arī ukraiņi tiek saukti par “radībām”, kas vienkārši jāiznīcina.
Bērniem māca dronu vadību un militāro medicīnu
Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī medikamentiem: bērniem tiek stāstīts, ka “Paracetamols” palīdzot turpināt kauju pat ar 39 grādu augstu temperatūru un drudzi, bet “Loperamīds” esot nepieciešams, lai misijas laikā izvairītos no tualetes apmeklējuma. Citiem vārdiem sakot, skolēniem tiek mācīts, kā funkcionēt karā fiziska un garīga izsīkuma apstākļos.
Pēc tam bērniem atļauts izmantot virtuālās realitātes brilles, lai aplūkotu pilnībā iznīcinātu un okupētu pilsētu skatus, taču viņi izlaiž un noklusē faktu, ka šo postījumu ir nodarījuši tieši Krievijas spēki.
Atsevišķā telpā, kur skaidro iebrukuma priekšnosacījumus, tiek rādīti video ar standarta propagandas naratīviem, piemēram, “NATO tepat aiz stūra”.