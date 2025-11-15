Foto. Scanpix/ REUTERS/Sergei Pivovarov

Krievija bērniem māca mīlēt karu un ienīst Ukrainu. Propagandas ekspozīcijas un nepatiesa informācija pārņem skolas, bērnudārzus un pat teātrus 0

LA.LV
13:59, 15. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Visā Krievijā, no Kaļiņingradas apgabala līdz Primorskas apgabalam, masveidā tiek atvērti tā sauktie “SVO muzeji” ar propagandas ekspozīcijām, kuru mērķis ir attaisnot un romantizēt Krievijas plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, informē ārzemju mediji.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Simtgadīgs pareģojums ir piepildījies: no kosmosa uz Zemi “plūst” īpaša enerģija
Kokteilis
Nevari tikt galā ar savu vīramāti? Viņa noteikti ir dzimusi šajā zodiaka zīmē
Lasīt citas ziņas

Kopš 2025. gada novembra šādas iestādes darbojas vismaz 55 Krievijas Federācijas reģionos, vēl 14 reģionos atvērtas pastāvīgas ekspozīcijas valsts muzejos, bet 13 reģionos tiek gatavotas atsevišķas zāles un regulāri tiek paziņots par jaunām “izstādēm”.

Šie “SVO muzeji” atrodas ne tikai īpašās ēkās, bet arī koledžās, skolās, bibliotēkās, bērnudārzos un pat teātros – tieši vidē, kur bērni iegūst un stiprina savas zināšanas.

Ko bērni tur redz?

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pilna valsts salaista ar kretīniem!” Patriotiski noskaņotiem latviešiem nākas cīnīties ar vandāļiem
Traģēdija Stambulā: ģimene nāvējoši saindējusies ar pārtiku – miruši trīs ģimenes locekļi, tostarp mazi bērni
Kokteilis
Vangas biedējošā prognoze nākamajai ziemai: dabas haoss un tehnoloģiju pārsteigumi

Ekspozīcijās eksponāti gandrīz visur ir identiski: ieroči, formas tērpi, apbalvojumi, krievu karavīru personīgās mantas, kā arī no Ukrainas bruņotajiem spēkiem konfiscētas “trofejas”.

Apmeklētājiem, īpaši bērniem, tiek piedāvāti stāsti par vietējiem iebrukuma dalībniekiem, gan dzīviem, gan kritušiem “varoņiem”, un tiek izklāstīta notikumu versija, kurā Krievijas uzbrukums pasniegts kā neizbēgams un nepieciešams karš pret nacismu.

Ieeja šajos “muzejos” parasti ir bez maksas, bet ekskursijas tiek organizētas vairākas reizes dienā pēc iepriekšēja pieraksta. Tieši šeit skolēniem jau no mazotnes tiek ieaudzināts uz propagandu balstīts skatījums uz apkārt notiekošo.

Gidi skolēniem sniedz nepatiesu informāciju, atkārtojot Krievijas propagandas klišejas. Tiek stāstīts, ka Ukrainas karavīri nesaredz atšķirības starp civiliedzīvotājiem un militārajiem mērķiem, kā arī ukraiņi tiek saukti par “radībām”, kas vienkārši jāiznīcina.

Bērniem māca dronu vadību un militāro medicīnu

Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī medikamentiem: bērniem tiek stāstīts, ka “Paracetamols” palīdzot turpināt kauju pat ar 39 grādu augstu temperatūru un drudzi, bet “Loperamīds” esot nepieciešams, lai misijas laikā izvairītos no tualetes apmeklējuma. Citiem vārdiem sakot, skolēniem tiek mācīts, kā funkcionēt karā fiziska un garīga izsīkuma apstākļos.

Pēc tam bērniem atļauts izmantot virtuālās realitātes brilles, lai aplūkotu pilnībā iznīcinātu un okupētu pilsētu skatus, taču viņi izlaiž un noklusē faktu, ka šo postījumu ir nodarījuši tieši Krievijas spēki.

Reklāma
Reklāma

Atsevišķā telpā, kur skaidro iebrukuma priekšnosacījumus, tiek rādīti video ar standarta propagandas naratīviem, piemēram, “NATO tepat aiz stūra”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Jāprasa, kas tiem cilvēkiem ir galvā! Padomju savienība sen mirusi, bet krievi tik met krustus,” Slaidiņš komentē parādē redzēto
Krievijas “Blitz” uzbrukums Ukrainai: Putins atkārtojis Hitlera stratēģisko neveiksmi
TV24
“Ja ukraiņi to izdarīs, principā viss krievu kontingents tur paliek bez apgādes,” Rajevs iezīmē kartē sarkanās līnijas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.