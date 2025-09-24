Centies turēt dotos solījumus. Dienas horoskops 25. septembrim 0
Auns
Šī diena sola nepatikšanas, bet ne tik nopietnas, kā tu biji iztēlojies. Līdz dienas vidum pat uzelposi ar atvieglojumu, saprotot, ka viss varēja būt daudz sliktāk. Nav vēlams doties ceļā, īpaši kopā ar bērniem: ar viņiem jau tā ir grūti vienoties, bet ceļā jebkurš sīkums var pārvērsties nopietnā konfliktā. Iespējami strīdi ar gados vecākiem radiniekiem; viens no strīdus iemesliem var būt kopīpašums, par kura likteni nevar vienoties. Būs grūti saglabāt mieru, taču tev brīnumainā veidā izdosies atjaunot mieru un pat panākt sapratni.
Vērsis
Šī diena būs piemērota braucieniem, atpūtai svaigā gaisā un fiziskam darbam. Tu būsi pilns enerģijas un jutīsies patiesi laimīgs, ja spēsi atrasties mierīgā gultnē. Tu sastapsi domubiedrus, nākotnes draugus vai biznesa partnerus – cilvēkus, kuru sabiedrība tevi patiesi iepriecinās. Grūtāk būs saprasties ar tuviniekiem, kuri neizrādīs iecietību pret tavām vājībām. Tomēr konflikts neizcelsies – viss aprobežosies ar pāris pārmetumiem.
Dvīņi
Tev būs jābūt pacietīgam. Uzvara būs tuvu, bet, lai to sasniegtu, būs jāpieliek pūles. Centīsies īstenot visus dienas plānus – pat ja būs grūti, atcelt nevajadzētu pat sīkas lietas, īpaši tikšanās pēcpusdienā. Šī diena būs īpaši laba pirkumiem – iegādātās lietas kalpos tev uzticīgi.
Vēzis
Notikumi, kas sākumā tevi apmulsinās, vēlāk izrādīsies noderīgi. Nepazaudē ticību saviem panākumiem – tas vien jau palīdzēs, lai viss nokārtotos tev par labu. Iespējami negaidīti atklājumi un veiksmīgas sagadīšanās. Parādīsies cilvēki, kas vēlēsies tev palīdzēt – un to darīs pilnīgi nesavtīgi. Dienas otrajā pusē var parādīties veselības traucējumi – saudzē sevi! Neeksperimentē ar eksotiskiem ēdieniem vai alkoholiskajiem dzērieniem.
Lauva
Diena būs saspringta un nemierīga. Tu sastapsies ar vairākām problēmām, kuru būtību nemaz nesapratīsi, un laika, lai iedziļinātos, nebūs. Tev nāksies izpildīt citu norādījumus, bieži vien – bezjēdzīgus vai nepārdomātus. Tas tevi kaitinās, bet emocijām ļaut vaļu nav vēlams – strīdi tev tagad nenāks par labu. Tu jutīsies kā saspringta stīga, un tikai tava spēja sevi savaldīt pasargās no kļūdām ar nopietnām sekām. Diena pilnīgi nepiemērota riskantiem pasākumiem vai ekstrēmiem sporta veidiem.
Jaunava
Tev būs jārūpējas par sevi – dienas notikumi noslogos nervu sistēmu. Vēlams izvairīties no kontaktiem ar nepacietīgiem un agresīviem cilvēkiem – viņu negatīvā ietekme būs īpaši jūtama. Dienas otrā puse būs piemērota veselības stiprināšanai vai profilaktiskām procedūrām. Saprasties ar mīļoto būs grūti – lai arī cik censtos, saprašanās nebūs. Atceries – pārāk liela piekāpšanās nepalīdzēs saglabāt attiecības.
Svari
Tev nāksies risināt sarežģītu, bet aizraujošu uzdevumu. Sākumā nezināsi, kā tam pieķerties, un tas tevi satrauks, bet vēlāk viss kļūs skaidrs, un tu sasniegsi mērķi.
Negaidīti parādīsies atbalstītāji – viņi vēlēsies tev palīdzēt, bet viņiem vajadzēs tavu vadību. Iespējami konflikti ar vecāka gadagājuma cilvēkiem – viņi nesapratīs tavu dzīvesveidu vai izvēli. Centies turēt dotos solījumus – uzticama cilvēka reputācija tev nāks tikai par labu.
Skorpions
Šodien tev vairākas reizes nāksies pārskatīt savu skatījumu uz lietām, kas nesen šķita pašsaprotamas. Atklājumi būs ne vien patīkami, bet arī sāpīgi. Iespējamas vilšanās personīgajā dzīvē un strīdi ar radiem. Šī diena nebūs piemērota agrāk uzsākto projektu pabeigšanai – tev pietrūks intereses un iedvesmas. Vēlāk tu varētu nožēlot, ka nepieliki vairāk pūļu vai nepagāji malā, lai sagaidītu īsto iedvesmas brīdi.
Strēlnieks
Veiksmīga diena, ideāli piemērota vecu ieceru īstenošanai un drosmīgu ideju realizēšanai. Ceļojumi būs veiksmīgi, īpaši romantiski – tie sniegs daudz pozitīvu emociju. Tu viegli atrisināsi senus konfliktus un spēsi saprasties ar cilvēkiem, kurus agrāk nespēji izprast. Tu pieņemsi pareizus lēmumus un ātri tos īstenosi.
Mežāzis
Lielu daļu dienas tu veltīsi pārdomām par dzīves jēgu un globālām problēmām. Laika savām lietām gandrīz nebūs. Tikmēr tev pavērsies vairākas interesantas iespējas – centies tās nepalaist garām. Saglabā skaidru skatījumu un neaizraujies ar fantāzijām vai teorijām. Sadzīviskie pienākumi un mājas darbi tevi neiepriecinās, bet vismaz tiem būs kāda praktiska nozīme.
Ūdensvīrs
Tev nāksies risināt citu cilvēku konfliktus un censties salabt tos, kuri tev ir dārgi. Dažos gadījumos tev nāksies upurēt savas intereses kopējā labuma vārdā. Iespējami pārpratumi – kāds tevi apsūdzēs par neiejūtību. Neapvainosies un neattaisnosies – tu dari to, kas patiešām ir vajadzīgs. Dienas otrā puse būs nogurdinoša – radīsies daudzi negaidīti, bet neatliekami darbi. Vakarā pacenties mierīgi atpūsties un aizmirst par darbu – par to domāsi rīt.
Zivis
Šī diena iegrūdīs tevi sapņu pasaulē, kur robeža starp realitāti un iztēli kļūs caurspīdīga. Tu jutīsi pastiprinātu empātiju – pat nejaušs skatiens uz svešinieku sabiedriskajā transportā izraisīs līdzjūtības vai iedvesmas vilni. Tava spēja saskatīt apslēptos motīvus palīdzēs sarežģītās sarunās – tu sapratīsi, kas patiesībā slēpjas aiz partnera vārdiem, pat ja viņš klusēs. Šodien atļauj sev peldēt līdzi straumei, bet nepazaudē no redzes loka krastu – šodien tavs spēks būs spējā pārvērst sapņus par ceļa zīmēm rīcībai.