Ojārs Valkers
Centrāltirgus vadītājs: Sakņu paviljons ir pagaidu mājvieta arī piena, zivju un rūpniecības preču tirgotājiem 0

19:07, 29. septembris 2025
Viedokļi

Jaunais Sakņu paviljons Rīgas Centrāltirgū, par kuru sabiedrībā izskanējuši dažādi, lielākoties ne pārāk glaimojoši viedokļi, ir pirmais atjaunotais paviljons. Un, kamēr tiks remontēti pārējie, tas kalpos kā pagaidu mājvieta gan piena, gan zivju, gan rūpniecības preču tirgotājiem – tā netipisko ainu skaidro SIA “Rīgas Nami” valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers.

“Sakņu paviljons ir pirmais paviljons, kas piedzīvo pārmaiņas, četru gadu laikā mums jāatjauno pilnīgi visi Centrāltirgū esošie paviljoni,” stāsta Valkers un līdzībās skaidro Sakņu paviljona izskatu. “Ja remontējam mājokli un arī vienlaikus tajā dzīvojam, vienā brīdī rodas situācija, kad ledusskapis vai drēbju pakaramais atrodas guļamistabā. Taču tas ir īslaicīgi, tas nav uz visiem laikiem. Līdzīgi ir ar Sakņu paviljonu, tas tagad ir kā rotējošais paviljons. Bija jau zināms, ka īslaicīgi uz šo paviljonu pārcelsies arī citi, piemēram, piena paviljona preču tirgotāji.”

Valkers stāsta, ka rūpniecības preču tirgotājus Sakņu paviljonā redzēsim īslaicīgi, jo jau nākamgad viņiem būs izbūvēti kioski ārpusē. “Viņi nepaliks nevienā no paviljoniem,” viņš nosaka un piebilst, ka netipiskā situācija Sakņu paviljonā vēl turpināsies – 2027.gadā uz turieni pārcelsies arī zivju tirgotāji. “Taču šīs ir īslaicīgas neērtības, par kurām man varbūt ir jāatvainojas, bet tas ir cēlā mērķa vārdā, uz kuru mēs ejam.”

