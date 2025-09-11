Māris Gailis: Tā ir pilnīga izgāšanās! Tās stendu kastes izskatās nožēlojami 0
Rīgas Centrāltirgū no jauna durvis vēris Sakņu paviljons, kura atjaunošanā pēdējo gadu laikā ieguldīti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro. Paviljonā uz laiku pārcelti rūpniecības preču tirgotāji no Piena paviljona, kā arī tiks izveidota jauna ēdināšanas zona, kas papildinās tirgus piedāvājumu, tomēr Sakņu paviljona jaunais izskats izpelnījies arī skaļu kritiku. Arī TV24 raidījumā “Preses klubs” uzņēmējs, ministru prezidents (1994–1995), Māris Gailis neslēpa savu vilšanos redzētajā.
“Es neesmu vēl tur bijis. Es tikai redzēju fotogrāfijas, izskatījās briesmīgi. Tas nozīmē, ka tur par interjeru nav domāts. Tās kastes ir drausmīgas. Nu, tukša telpa ir skaista telpa, bet tas ir tikai angārs cepelīnam,” pauda Gailis.
Viņaprāt, paviljonā tiek tirgoti apģērbi tāpēc, ka šobrīd noteiktās nomas maksas varētu būt tik augstas, ka dārzeņu tirgotāji to šobrīd nevar atļauties: “Iespējams, ka tie dārzeņu tirgotāji nav varējuši vienkārši to pacelt un vēl ir vasara un palikuši ir ārā. Lai viņš nestāvētu tukšs, ir ielaistas ķīniešu septītās šķiras preces. Es tā domāju. Man liekas, ka tas ir slikti. Vajadzēja iesākt ar dārzeņiem.”
Gailis uzsvēra, ka paviljonam bijis jāsaglabā tas, pie kā cilvēki bija raduši gadu desmitiem:
“Vajadzēja padomāt, es nezinu, piesubsidēt, ilgāk izstiept tās remontu izmaksas, amortizāciju. Tomēr atlikt atpakaļ dārzeņus tā, kā mēs tur bijām pieraduši. Izgāšanās pilnīga. Es tā teiktu.”
Viņš gan atgādina, ka šobrīd redzamais ir tikai īslaicīgs risinājums, taču, pēc viņa domām, par to vajadzēja skaidri paziņot cilvēkiem: “Protams, nāks ziema, pagaidām dārzeņiem nav iekšā jābūt, tas arī ir saprotams. Varbūt viņiem vajadzēja nokomunicēt, ka tas ir tikai uz diviem mēnešiem, un oktobrī un novembrī būs tās stulbās kastes izvāktas, kas vienkārši nožēlojami izskatās. Tur saliks jaukus stendus, un sēdēs jaukas kundzes vai vīrieši, un mēs pirksim gurķus un kartupeļus, kā tas bija. Tas bija brīnišķīgi. Vienmēr ar prieku. Es ceru, ka to labos.”