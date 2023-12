Foto: Unsplash

Ceturtajā adventē sniega sega vietām kļūs biezāka; braukšanas apstākļi varētu būt apgrūtināti







Ceturtajā adventē laiks būs mākoņains, vietām snigs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.





















24.decembra dienā laiks būs lielākoties mākoņains, tikai dažviet debesis īslaicīgi skaidrosies un starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars.

Galvenokārt valsts austrumos palaikam snigs, sniega sega vietām kļūs par 2-4 centimetriem biezāka.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra gaidāma -1 līdz +3 grādu robežās.

Galvaspilsētā laiks būs lielākoties mākoņains, dienas pirmajā pusē palaikam snigs. Ielas un trotuāri saglabāsies slideni. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs 0 līdz +2 grādi.

Atkušņa un nokrišņu ietekmē upēs turpina paaugstināties ūdenslīmenis. Plaši applūdušas upju palienes un zemākās vietas, bet atsevišķos upju posmos ūdenslīmenis pazeminājies. Ledus iešana turpinās Daugavā un citās austrumu daļas upēs. Pļaviņu ūdenskrātuvē turpināsies ledus iešana un blīvēšanās. Pļaviņu ūdenskrātuvē ledus sablīvējums ir gan lejpus, gan augšpus novērojumu stacijai, ledus masas turpina blīvēties. Kopumā ūdenslīmeņa maksimums vairākās upēs iestāsies tikai gada nogalē.

Autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļus apgrūtinās apledojums un sniegs uz autoceļiem.

Sniega un apledojuma dēļ svētdienas rīta visā Latvijā apgrūtināta braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” pārstāvji.

Kompānijā norāda, ka sniegotos autoceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, autoceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 116 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1) visā posmā, uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Virešiem, uz Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Strenčiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā, kā arī uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā.

Tāpat uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Skrīveriem un no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, uz Bauskas šosejas (A7) visā posmā, uz Jelgavas šosejas (A8) visā posmā, uz Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Blīdenes līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11) visā posmā, uz Rēzeknes šosejas (A12) no Jēkabpils līdz Varakļāniem un no Stolbovkas līdz Terehovai, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Rušeņicas līdz Madumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā, kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam.

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Aizkraukles, Rēzeknes Cēsu un Valmieras apkārtni.

Saglabājas neseno nokrišņu un atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem pārsvarā Kurzemē un Zemgalē. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 80 grants autoceļu posmos.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji aicināti informēt “Latvijas valsts ceļus”, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos.