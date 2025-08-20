#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Pagājušajā naktī neidentificēts objekts iekrita kukurūzas laukā netālu no kāda ciema Polijas austrumos un eksplodēja, izsitot logus tuvējās mājās, taču neviens necieta, ziņoja ziņu portāls TVP World, atsaucoties uz policijas informāciju.

Saskaņā ar Polijas bruņoto spēku operatīvās vadības sniegto informāciju, “vakar vakarā netika reģistrēti nekādi Polijas gaisa telpas pārkāpumi ne no Ukrainas, ne no Baltkrievijas puses”.

“Sākotnējie novērtējumi liecina, ka tā varētu būt bijusi daļa no veca propellerdzinēja,” teikts ziņojumā.

Lukovas rajona policija paziņoja, ka trešdien neilgi pēc pulksten 2 naktī saņēmusi zvanu par “sprādzienu” Osinu ciematā, aptuveni 100 kilometrus uz rietumiem no Ukrainas robežas.

“Kukurūzas laukā atradām dažāda lieluma apdegušus fragmentus, kas izkaisīti vairāku desmitu metru rādiusā. Tās ir sadeguša metāla un plastmasas paliekas,” sacīja Lukovas policijas iecirkņa vecākais seržants Marcins Jozviks, ko citē Polijas Preses aģentūra.

Tika sasaukta pašvaldības krīzes vadības grupas ārkārtas sanāksme, un vietējās varas iestādes aicināja iedzīvotājus saglabāt mieru.

Izmeklētāji cenšas noskaidrot, kas bija neidentificētais objekts. “Notikuma vietā strādā policisti, mēs pārbaudām apkārtni,” piebilda Jozviks.

Vietējās varas iestādes vēl nav norādījušas, vai tā varētu būt bijusi militāra, civila vai cita, pagaidām nenoteikta, iekārta.

