"Cik es saprotu, vēl nav dota zaļā gaisma jaunsardzei iegādāties Latvijas dronus," Pabriks norāda uz nejēdzību
Droni ir mūsdienu kara ierocis, bez kura militārā pasaule vairs nav iedomājama. Diemžēl Latvijā ir vairāki klupšanas akmeņi, lai tos pienācīgi apgūtu. Vairāk TV24 pastāsta Artis Pabriks, domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs (LA), – iebilst Liene Gātere, Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre (PRO).
“Cepuri nost jaunsardzei par to, ko viņi līdz šim izdarījuši, bet, cik es saprotu, vēl nav dota zaļā gaisma jaunsardzei iegādāties Latvijas dronus, viņi trenējas es pat nezinu, uz kādiem droniem. Zaļā gaisma ir jādod ministrijai,” viņš saka.
Arī dronu apmācību stundu Latvijā šobrīd esot pārāk maz.
