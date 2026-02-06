“Es nevaru piedot šādu attieksmi!” Pabriks norāda, ka Latvijai jārīkojas tā it kā karš varētu sākties pēc 6 vai 12 mēnešiem 0
“Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors un Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs Artis Pabriks, viesojoties TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, kritizēja valdības pieeju aizsardzības un militārās industrijas plānošanā.
Viņš norādīja, ka vēlētos redzēt Latvijas pārvaldes sistēmas darbību tā, it kā karš varētu sākties pēc sešiem vai 12 mēnešiem.
Pabriks uzsvēra nepieciešamību pēc reālas, ātras un efektīvas militārās sagatavotības. Eksperts salīdzināja situāciju ar citām Eiropas valstīm, norādot, ka, ja šāda attieksme ir pieļaujama Portugālē, Francijā vai Vācijā, tad Latvijā – robežvalsts statusa dēļ – tas nav pieļaujami.
“Es nevaru piedot šāda veida attieksmi,” skarbi izteicās Pabriks.
Plašāk pievienotajā video!