“Es nevaru piedot šādu attieksmi!” Pabriks norāda, ka Latvijai jārīkojas tā it kā karš varētu sākties pēc 6 vai 12 mēnešiem 0

LA.LV
17:42, 6. februāris 2026
Viedokļi

“Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors un Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs Artis Pabriks, viesojoties TV24 raidījumā “Ziņu TOP”, kritizēja valdības pieeju aizsardzības un militārās industrijas plānošanā.

Kokteilis
Neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei: kam vajadzētu izvairīties no sarkanās, bet kam – no zaļās
“Paldies LTV par šausmīgo komentēšanu, pārslēdzu uz Eurosport kanālu!” Latvieši ecējas par Olimpisko spēļu tiešraidi 1
Par gāzes apkuri 1040 eiro, mums ar zemes siltumsūkni 938 eiro! Privātmāju īpašnieki dalās ar janvāra milzīgajiem rēķiniem 1
Lasīt citas ziņas

Viņš norādīja, ka vēlētos redzēt Latvijas pārvaldes sistēmas darbību tā, it kā karš varētu sākties pēc sešiem vai 12 mēnešiem.

Pabriks uzsvēra nepieciešamību pēc reālas, ātras un efektīvas militārās sagatavotības. Eksperts salīdzināja situāciju ar citām Eiropas valstīm, norādot, ka, ja šāda attieksme ir pieļaujama Portugālē, Francijā vai Vācijā, tad Latvijā – robežvalsts statusa dēļ – tas nav pieļaujami.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Salauztas sirdis vai tikai šovs? Sindija Bokāne beidzot faniem atbild par šķiršanos no Nika Endziņa, viņš publicē aizdomīgu video
Bezpajumtnieks divus gadus kājām gāja no Francijas uz Poliju: tas, ko viņš izdarīja pēc atgriešanās, aizkustināja pat policistus
“Mēs apbrīnojām Britniju Spīrsu, bet nezinājām cenu!” Rūta Treija par Epstīna skandālu

“Es nevaru piedot šāda veida attieksmi,” skarbi izteicās Pabriks.

Plašāk pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Savstarpējā uzticība kūst kā sniegs pavasarī,” Pabriks par satraucošu skatu Rietumu pasaules nākotnē
Pabriks par Trampa fenomenu: “Trampisms ir amerikānisks, tomēr tajā ir daudzas lietas, kas strādā arī citās sabiedrībās”
“Mēs dziedam līdzi nepareizajam meldiņam…” Artis Pabriks nosauc jomu, ko Latvijā jāattīsta, lai mūsu valsts pārdzīvotu starptautiskās jukas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.