Pabriks: Nemaldināsim ne sevi, ne citus – nebūs mums šāda veida drošības garantiju 0
Latvijai būtu jāpārskata sava ārpolitikas koncepcija, kuras stūrakmens ir ASV kā mūsu galvenais drošības garants. Pabriks tomēr uzsvēra, ka tas nenozīmē, ka Latvijai būtu jānovēršas no ASV, kas ir sens mūsu draugs, un mēs tomēr ceram, ka tā mainīs savu pozīciju attiecībā uz Eiropu pozitīvā virzienā. “Vienlaikus mēs kā maza valsts nevaram atļauties dzīvot ilūzijās, sapņos un pieņēmumos,” sprieda Pabriks.
“Nemaldināsim ne sevi, ne citus – nebūs šāda veida drošības garantijas, kas apmierina Ukrainu. Palasiet ASV drošības un militāro stratēģiju. Tur ir pateiks, jā, mēs Eiropai dosim kodolvairogu, bet ar konvenciāliem draudiem tieciet paši galā. Tad sanāk, ka mums kā sabiedrotajiem pašiem jātiek galā ar draudiem, bet Ukrainai tiks dots vairāk garantiju nekā mums? Nevar būt. Neticu šādām garantijām,” TV24 raidījumā “Ziņu top” izsakās Artis Pabriks, “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs.
Pēc viņa sacītā, Vācijā ASV militārajām drošības garantijām uzticas tikai 20% iedzīvotāju. “Uzticība kūst kā sniegs pavasarī. Es varu saderēt, ka, ja mēs veiksim šādu aptauju Latvijas sabiedrībā, uzticības ASV līmenis būs daudz zemāks nekā pirms trim gadiem,” lēsa Pabriks.
Viņaprāt, tas nozīmē, ka Latvijai ir jāmeklē alternatīvas, vienlaikus strādājot ar “mūsu ASV draugiem”, jo šīs valsts Kongresā ir ļoti dažādi politiķi. “Taču mēs nevaram paļauties uz to, ka kritiskā situācijā viņiem būs pietiekams politiskais svars, lai pieņemtu lēmumu mums palīdzēt,” konstatēja Pabriks.
Līdz ar to, pēc Pabrika teiktā, esošajā transatlantiskās sadarbības ietvarā mums ir jāmeklē arī citi atbalsta punkti. “Galvenais – Baltijas jūras valstu sadarbība, kur ir pietiekami liels ekonomiskais un militārais spēks,” pauda Pabriks.