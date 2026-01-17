Pēc negadījuma izraisīšanas “Rīgas satiksmes” darbiniecei piestāda abnormālu rēķinu; taisnīguma meklēšanā iesaistās arī slavenība 6
Pēc ceļu satiksmes negadījuma pieredzējusi trolejbusa vadītāja saņēmusi vairāk nekā 11 tūkstošu eiro rēķinu par bojāto “Rīgas satiksmes” transportlīdzekli. Situācija izraisījusi plašākas diskusijas par darbinieku atbildību un sabiedriskā transporta apdrošināšanu.
Stāsta sākums mūs ved atpakaļ uz vasaru. Kā vēsta raidījums “Bez Tabu”, lai arī Larisa par trolejbusa vadītāju strādā jau aptuveni 16 gadus, vasarā, vadot trolejbusu, viņa izraisīja negadījumu. Gaišā dienas laikā Larisa ietriecās Avārijas dienesta spēkratā ar pacēlāju. Negadījuma iemeslu Larisa izskaidrot nevar — tas joprojām ir mistisks. Pārredzamība bijusi laba, šķēršļu nebija. Alkohola reibums netika konstatēts, un arī telefonā viņa nesēdēja.
Sākumā sieviete domājusi, ka varbūt bijusi iemigusi, jo tas ir rutīnas darbs, tomēr videonovērošanas kameru ieraksti šo versiju neatbalstīja.
Kad avāriju ar “Rīgas satiksmes” transportlīdzekli izraisa tās šoferis, tiek sasaukta īpaša komisija, kas negadījumu izvērtē. Šis gadījums tiek vērtēts kā ļoti rupjš darbinieces pārkāpums, ņemot vērā to, ka Larisa trolejbusā veda pasažierus.
“Tieši tāpēc, lai motivētu arī pašus darbiniekus — ka tas nav tikai dzelzs, kas tiek sasists, bet tā ir cilvēku dzīvība,” norāda Bartaševiča-Feldmane.
Sabiedrība neklusē
Ar šo situāciju nav mierā satura veidotājs un kulinārijas blogeris Rojs Puķe jeb “Pipars”. Viņš vietnē “Facebook” par notikušo publicējis atklātu vēstuli Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam.
Viņš vēstulē raksta: “Atklāta vēstule Valsts prezidentam. Godātais Valsts prezidenta kungs Edgars Rinkēvičs!
Pie Jums vēršos es, kulinārijas blogeris Rojs Puķe (Pipars), Latvijas lepnums 2019 titula ieguvējs, kā arī Latvijas pilsonis, kurš nevar klusēt, redzot klaji netaisnīgu un necilvēcīgu situāciju, kas notiek mūsu galvaspilsētas pašvaldības uzņēmumā “Rīgas satiksme”.
Runa ir par gadījumu, kas satricinājis ne tikai iesaistīto cilvēku, bet arī sabiedrības uzticību valstij, darba devējiem un sociālajai atbildībai kopumā.
Sižetu skatījos TV3 Latvija 16.janvāra raidījumā Bez Tabu.
CILVĒCĪGA KĻŪDA – NE CILVĒCĪGS SODS
Trolejbusa vadītāja Larisa, ar 16 gadu darba stāžu, viena pati uzturot ģimeni ar bērnu, pēc ceļu satiksmes negadījuma ir nostādīta fakta priekšā: “Rīgas satiksme” pieprasa viņai segt vairāk nekā 11 383,52 eiro par trolejbusa remontu.
Negadījums:
noticis darba laikā,
ar darba devēja transportlīdzekli,
bez cietušajiem – pasažieri un pati vadītāja palika sveiki un veseli, sadursme ar citu “Rīgas satiksmes” transportlīdzekli, kas bija novietots uz Vanšu tilta darbu veikšanai. Un tomēr, visa finansiālā atbildība tiek uzvelta uz viena cilvēka (darbinieka) pleciem.
Rodas virkne jautājumu:
Vai tā ir taisnīga valsts?
Vai tā ir sociāli atbildīga pašvaldība?
Vai tā ir cilvēcīga attieksme?
KĀ TAS VISPĀR IR IESPĒJAMS?
Es, tāpat kā, domāju, lielākā daļa sabiedrības, biju pārliecināts, ka transportlīdzekļi, ar kuriem ik dienu pārvadā tūkstošiem pasažieru, ir:
apdrošināti,
aizsargāti pret negadījumiem,
riskus uzņemas uzņēmums, nevis darbinieks. Bet izrādās – “Rīgas satiksmei” NAV KASKO apdrošināšanas savam sabiedriskā transporta parkam.
Tajā pašā laikā:
citi pasažieru pārvadātāji Latvijā ir apdrošinājuši savus transportlīdzekļus, risku pārvaldība tiek uzskatīta par normu, nevis greznību.
MISTISKA KOMISIJA UN PADOMJU METODES
Tā vietā “Rīgas satiksmē” darbojas:
Zaudējumu un materiālās atbildības izvērtēšanas komisija
Komisija, kura:
izvērtē CSN, lemj, vai zaudējumus segs darbinieks vai uzņēmums,
pamato to ar frāzi: “biedinājumam citiem”.
Atvainojiet, bet:
kas tas ir, ja ne iebiedēšana?
kas tas ir, ja ne padomju laiku domāšana?
kas tas ir, ja ne klaja varas demonstrācija pret neaizsargātu darbinieku?
Demokrātiskā valstī darbiniekus neaudzina ar bailēm un neiedzen parādu jūgā, lai “citiem būtu mācība”.
VADĪBAS ATALGOJUMI – PUBLISKS JAUTĀJUMS
“Rīgas satiksmes” vadības atalgojumi ir publiski pieejami un, maigi izsakoties, ļoti iespaidīgi.
Padomes priekšsēdētājs: ~3000 €
Padomes loceklis: ~2700 €
Valdes priekšsēdētājs: ~8750 €
Valdes locekļi: ~7875 €
Rodas loģisks jautājums: varbūt jārod iespēja samazināt “Rīgas Satiksme” vadības atalgojumus, lai nodrošinātu apdrošināšanu transportlīdzekļiem, tā pasargātu gan pasažierus, gan darbiniekus?
Kāpēc:
tiek taupīts uz pasažieru drošības rēķina?
kļūdas cena tiek uzlikta vienam cilvēkam, nevis sistēmai?
AICINĀJUMS PREZIDENTAM RĪKOTIES
Godātais Prezidenta kungs,
es aicinu Jūs: iejaukties šajā situācijā, piesaistīt nepieciešamās kontrolējošās un uzraugošās iestādes, izvērtēt “Rīgas satiksmes” praksi no: tiesiskuma, sociālās atbildības, cilvēktiesību un darba aizsardzības viedokļa.
Jo pretējā gadījumā: viens cilvēks un viņa ģimenes locekļi tiks salauzti finansiāli, tikai tāpēc, ka “Rīgas Satiksme” uzņēmuma vadība ir izvēlējusies neapdrošināt savus riskus, un mēģina “izbraukt” uz darbinieku naivuma un bezspēcības rēķina.
PRINCIPS, KAS JĀAIZSTĀV
Negadījumu rezultātā radušos izdevumus: ir jāsedz uzņēmumam,
uzņēmumam ir jāapdrošina savi riski, nevis jāmeklē vainīgais vājākajā ķēdes posmā.
Tas nav tikai par Larisu.
Tas ir par katru sabiedriskā transporta vadītāju, kuri mūs pārvadā ikdienā. Tas ir par to, kādu valsti mēs būvējam un kādā sabiedrībā vēlamies dzīvot.
Ar cerību uz Jūsu drosmi un rīcību, neklusējot par netaisnību,
Rojs Puķe (Pipars)
Latvijas pilsonis.”
Vairums komentētāju arī ir neizpratnē par KASKO neesamību. Ļaudis uzskata, ka šāds absurds nav pieļaujams. Situāciju komentāros komentē arī “Rīgas satiksme”: “Transportlīdzekļa vadītāja amats, tāpat kā jebkurš cits uzņēmuma amats, saistīts ar augstu atbildības līmeni. Materiālā atbildība var tikt piemērota jebkuram darbiniekam, un tās piemērošana neatbrīvo darbinieku no amata pienākumu izpildes vai viņa tiesībām. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā arī cilvēciskos un objektīvos faktorus, kas primāri balstīti uz savstarpēju sapratni un risinājumu meklēšanu tur, kur vien tas ir iespējams. Diemžēl pastāv situācijas, kurās objektīvu apstākļu dēļ rīkoties citādi nav iespējams. Nezinot visus apstākļus, šobrīd var tikt izdarīti pārsteidzīgi secinājumi. Pateicamies mūsu aptuveni 3400 darbiniekiem par profesionālo ieguldījumu un izvēli strādāt sabiedriskā transporta jomā.”
