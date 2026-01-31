“Kāds gaismas stars tu esi?” soctīklotāji apspriež dīvainākos jautājumus, ko nācies dzirdēt darba intervijās 0

Kurš gan nezina tās biedējošās pāris minūtes pirms darba intervijas sākuma. Rokas svīst, galva reibst, un prātā nekontrolējami riņķo iespējamie jautājumi, kas tūlīt tiks uzdoti. Taču soctīklu lietotāju pieredze apstiprina – visam sagatavoties nav iespējams. Dažkārt intervijās izskan jautājumi, kas kandidātus ne tikai samulsina, bet liek aizdomāties, kāds vispār bijis to mērķis.

Sociālo mediju platformā “Threads” lietotājs Oskars dalījies savā pieredzē un uzdevis jautājumu citiem: “Kas ir lielākais sviests, ko esat dzirdējuši darba interviju laikā?

Man reiz prasīja – kāda veida gaismas stars tu esi un par kuru eksponātu tu vēlētos kļūt savā dzīvē. Vēl man reiz prasīja, kāpēc neesmu nevienā organizācijā. Tagad sēžu un domāju – kāds bija šo jautājumu mērķis un ko tieši vēlējās no manis uzzināt?”

Arī citi komentētāji neslēpj savu pārsteigumu par intervijās piedzīvoto.

Krists raksta pavisam īsi un skaidri: “Kāda ir jūsu seksuālā orientācija? Piecēlos un izgāju pa durvīm.”

Ivita atceras, ka kādā valsts iestādē intervijas laikā viņai ticis uzdots jautājums par horoskopu.

Savukārt Līgas pieredze izklausās īpaši mulsinoša: “Man pajautāja, vai esmu par vai pret Covid vakcīnām. Un vai esmu pamanījusi, cik daudz ķīmisko trašu ir debesīs. Tad sekoja monologs par viņas uzskatiem. Firma nebija maza, nerakstīšu kura, bet biju šokā. Pēc tās reizes algotā darbā beztermiņa baidos kandidēt – labāk pati sev darbu nodrošinu.”

Pasmaidīt liek arī Gundegas stāsts: “Vēl joprojām kā anekdoti atceros, kad intervijā man prasīja, kas ir mans spirit animal, un es atbildēju, ka ķirzaka. Izrādās – tā dāmīte pēc šī jautājuma tiešām sprieda, kuru ņemt darbā!”

Kāds cits sociālo tīklu lietotājs piedāvā arī skaidrojumu šādu jautājumu rašanās iemesliem: “Zinu, ka augstskolās šādas metodes mēdz mācīt personāla speciālistiem – it kā, lai pārbaudītu kandidāta reakcijas spēju un to, cik viegli viņu var izsist no sliedēm.

Reiz runāju ar atlases speciālistiem par profesionāliem jautājumiem, un tad pusteikuma vidū man pajautāja dzimšanas datumu. Lieki piebilst, ka tas jau bija redzams manā CV.”

Kādas pieredzes darba intervijās ir bijušas citiem?

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par kādu atgadījumu, kurā sievietei sarunas beigās uzņēmuma pārstāvis lūdza atsūtīt konta izrakstu par pēdējiem sešiem mēnešiem, lai pārliecinātos, ka viņai ir stabila finanšu plūsma un viņa ir “domājošs darbinieks”.

Toreiz tika noskaidrots, ka šādi jautājumi darba intervijās nav pieļaujami.

