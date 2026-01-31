FOTO: Shutterstock

“Mēs kā muļķi riņķojam pa pagalmu, bet tās stāv mēnešiem!” Iedzīvotājs ceļ trauksmi par apsnigušiem auto 0

Megija Melbārde
5:21, 31. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Automašīnu novietošana daudzdzīvokļu māju pagalmos jau gadiem ir aktuāla problēma, taču ziemas periodā tā saasinās īpaši. Vietas, kuru tāpat trūkst, vēl vairāk samazina sašķūrētās sniega grēdas, apgrūtinot gan auto novietošanu, gan pārvietošanos. Taču kāds mūsu lasītājs vērš uzmanību uz vēl kādu, viņaprāt, īpaši netaisnīgu aspektu – stāvvietas aizņem automašīnas, kas ilgstoši netiek kustinātas no vietas.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Andris sazinājās ar LA.LV redakciju, daloties savā novērojumā par situāciju daudzdzīvokļu mājas pagalmā, kas, viņaprāt, kļuvusi klaji netaisnīga pret citiem iedzīvotājiem.

“Man jau ir apnicis skatīties uz tām apsnigušajām automašīnām, kas nekustas ne dienu, ne divas. Sniegs sen vairs nav snidzis, bet stāvlaukumā vairākas mašīnas izskatās nevis pēc transportlīdzekļiem, bet pēc sniega čupām,” raksta Andris.
Viņš uzsver, ka šādas automašīnas aizņem vērtīgas stāvvietas, kamēr citi iedzīvotāji ik vakaru spiesti riņķot pa apkārtējām ielām, cerot atrast brīvu vietu.

“Nav godīgi, ka mēs, kuri ikdienā braucam ar auto, kā muļķi vakaros meklējam, kur nolikt mašīnu, kamēr kāds savu auto ir pametis uz nezināmu laiku. Tā stāv nedēļām, pat mēnešiem, un neviens par to neatbild,” viņš pauž neapmierinātību.

Andris norāda, ka problēma neaprobežojas tikai ar stāvvietu trūkumu. Apsnigušās, nekustinātās automašīnas traucē arī sniega tīrīšanu, padarot pagalmu vēl grūtāk izbraucamu.

“Ceļu uzturētāji vienkārši nevar normāli iztīrīt sniegu, jo šīs mašīnas stāv kā akmeņi. Rezultātā veidojas ledus, rises, un pagalms kļūst bīstams gan autovadītājiem, gan gājējiem,” viņš skaidro.

Pēc Andra teiktā, īpaši absurdi šķiet tas, ka daļa no šīm automašīnām acīmredzami ilgstoši netiek lietotas vispār – logi aizsaluši, riepas iegrimušas sniegā, bet neviens tās pat nemēģina notīrīt.

“Ja cilvēks ar auto nebrauc, varbūt vismaz ziemā to vajadzētu novietot citur, nevis kopējā pagalmā. Pretējā gadījumā sanāk, ka pagalms tiek izmantots kā bezmaksas ilgtermiņa stāvvieta, bet pārējie par to maksā ar nerviem,” raksta Andris.

Viņš uzskata, ka pašvaldībām un namu apsaimniekotājiem būtu jādomā par skaidrākiem noteikumiem, kas paredzētu, cik ilgi automašīna drīkst stāvēt nekustināta koplietošanas stāvvietā.

“Citādi katru ziemu atkārtojas viens un tas pats – pagalmi pārvēršas par sniega kupenām, un cieš tie, kuri savas mašīnas tiešām izmanto,” viņš rezumē.

LA.LV sazinājās ar Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatoru Mārtiņu Vilemsonu, lai noskaidrotu, kā šādā situācijā rīkoties un vai iedzīvotāji to var risināt.

Viņš skaidro, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem transportlīdzekli var atzīt par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja:

  • tas atrodas vietā, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, ilgāk par astoņām stundām kopš brīža, kad, vadītājam klāt neesot, par šo pārkāpumu sastādīts lēmums par soda piemērošanu;
  • tas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 45 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa un transportlīdzeklim ir tehniskā apskate;
  • tas novietots stāvēšanai uz ceļa, netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa un transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate.

Jāpiebilst, ka tiesību normas par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu attiecas tikai uz publiskā lietošanā esošiem ceļiem. Attiecīgi, ja transportlīdzeklis ir novietots uz publiska ceļa, tad uz to ir attiecināmi iepriekš minētie noteikumi.

Vilemsons skaidro, ka gadījumos, kad transportlīdzeklis atrodas daudzdzīvokļu nama pagalmā, situācija ir jāvērtē detalizētāk.

Ja daudzdzīvokļu namam īpašumā esošā zeme ir nostiprināta zemesgrāmatā kā kopīpašums, un pagalms primāri nav iecerēts kā pieejams plašākai sabiedrībai, tad tas nav uzskatāms par publisku teritoriju, un tiesību normas, kas paredz ilgstoši atstāta transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu, konkrētajā gadījumā nav piemērojamas.

Kopīpašniekiem ir iespēja šo jautājumi noregulēt, nosakot iekšpagalma lietošanas kārtību, bet savstarpēju strīdu gadījumā – radušos situāciju risināt Civiltiesiskā kārtā.

“Par ilgstoši nekustinātiem, apsnigušiem transportlīdzekļiem uz ceļiem iedzīvotāji var ziņot policijai, zvanot uz vienoto tālruni 112, vai vērsties policijā ar iesniegumu,” norāda Rīgas pašvaldības pārstāvis.

LA.LV Aptauja

Vai arī tavā pagalmā stāv transportlīdzekļi, kuri netiek ilgi kustināti?

  • Jā, mani tie ļoti kaitina
  • Nē, neesmu neko tādu novērojis
  • Reizēm, bet pēc laika pazūd
