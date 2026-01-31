“Mēs kā muļķi riņķojam pa pagalmu, bet tās stāv mēnešiem!” Iedzīvotājs ceļ trauksmi par apsnigušiem auto 0
Automašīnu novietošana daudzdzīvokļu māju pagalmos jau gadiem ir aktuāla problēma, taču ziemas periodā tā saasinās īpaši. Vietas, kuru tāpat trūkst, vēl vairāk samazina sašķūrētās sniega grēdas, apgrūtinot gan auto novietošanu, gan pārvietošanos. Taču kāds mūsu lasītājs vērš uzmanību uz vēl kādu, viņaprāt, īpaši netaisnīgu aspektu – stāvvietas aizņem automašīnas, kas ilgstoši netiek kustinātas no vietas.
Andris sazinājās ar LA.LV redakciju, daloties savā novērojumā par situāciju daudzdzīvokļu mājas pagalmā, kas, viņaprāt, kļuvusi klaji netaisnīga pret citiem iedzīvotājiem.
Viņš uzsver, ka šādas automašīnas aizņem vērtīgas stāvvietas, kamēr citi iedzīvotāji ik vakaru spiesti riņķot pa apkārtējām ielām, cerot atrast brīvu vietu.
Andris norāda, ka problēma neaprobežojas tikai ar stāvvietu trūkumu. Apsnigušās, nekustinātās automašīnas traucē arī sniega tīrīšanu, padarot pagalmu vēl grūtāk izbraucamu.
“Ceļu uzturētāji vienkārši nevar normāli iztīrīt sniegu, jo šīs mašīnas stāv kā akmeņi. Rezultātā veidojas ledus, rises, un pagalms kļūst bīstams gan autovadītājiem, gan gājējiem,” viņš skaidro.
Pēc Andra teiktā, īpaši absurdi šķiet tas, ka daļa no šīm automašīnām acīmredzami ilgstoši netiek lietotas vispār – logi aizsaluši, riepas iegrimušas sniegā, bet neviens tās pat nemēģina notīrīt.
“Ja cilvēks ar auto nebrauc, varbūt vismaz ziemā to vajadzētu novietot citur, nevis kopējā pagalmā. Pretējā gadījumā sanāk, ka pagalms tiek izmantots kā bezmaksas ilgtermiņa stāvvieta, bet pārējie par to maksā ar nerviem,” raksta Andris.
“Citādi katru ziemu atkārtojas viens un tas pats – pagalmi pārvēršas par sniega kupenām, un cieš tie, kuri savas mašīnas tiešām izmanto,” viņš rezumē.
LA.LV sazinājās ar Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatoru Mārtiņu Vilemsonu, lai noskaidrotu, kā šādā situācijā rīkoties un vai iedzīvotāji to var risināt.
Viņš skaidro, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem transportlīdzekli var atzīt par ilgstoši atstātu uz ceļa, ja:
- tas atrodas vietā, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, ilgāk par astoņām stundām kopš brīža, kad, vadītājam klāt neesot, par šo pārkāpumu sastādīts lēmums par soda piemērošanu;
- tas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 45 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa un transportlīdzeklim ir tehniskā apskate;
- tas novietots stāvēšanai uz ceļa, netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa un transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate.
Jāpiebilst, ka tiesību normas par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanu attiecas tikai uz publiskā lietošanā esošiem ceļiem. Attiecīgi, ja transportlīdzeklis ir novietots uz publiska ceļa, tad uz to ir attiecināmi iepriekš minētie noteikumi.
Vilemsons skaidro, ka gadījumos, kad transportlīdzeklis atrodas daudzdzīvokļu nama pagalmā, situācija ir jāvērtē detalizētāk.
Kopīpašniekiem ir iespēja šo jautājumi noregulēt, nosakot iekšpagalma lietošanas kārtību, bet savstarpēju strīdu gadījumā – radušos situāciju risināt Civiltiesiskā kārtā.
“Par ilgstoši nekustinātiem, apsnigušiem transportlīdzekļiem uz ceļiem iedzīvotāji var ziņot policijai, zvanot uz vienoto tālruni 112, vai vērsties policijā ar iesniegumu,” norāda Rīgas pašvaldības pārstāvis.
