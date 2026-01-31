“Es baidos prognozēt…” Latvijas vēstnieks NATO par iespējamiem Krievijas plāniem 0

17:11, 31. janvāris 2026
Māris Riekstiņš, Latvijas vēstnieks NATO, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” atklāj savu redzējumu iespējamām Krievijas nākotnes darbībām.

TV24
Riekstiņš atklāj, ka NATO tiek strādāts pie dažādiem scenārijiem – arī pie maz ticamiem. Bet vai Krievija mums var uzbrukt, kamēr norisinās karš Ukrainā? Vēstnieks pauž, ka kamēr Krievija ir aizņemta ar karadarbību Ukrainā, viņiem nav tādu militāru spēju, lai izaicinātu kādu no NATO dalībvalstīm vai NATO kopumā.

Bet kas notiks, kad karš beigsies? Viņaprāt, Putina un Kremļa agresīvā politika ir “izlaidusi džinu no pudeles”, un atmodinājusi Krievijas sabiedrībā ļoti nejauko imperiālo garu. “Kā ar to tikt galā, es baidos prognozēt,” pauž Riekstiņš.

