FOTO: Valsts policija
FOTO: Valsts policija
Valsts policija

Rēzeknē dzīvoklī atrod pieauguša cilvēka un zīdaiņa līķi – izskan pirmās versijas par notikušo traģēdiju 0

LA.LV
9:46, 31. janvāris 2026
Ziņas Krimināls

Jau iepriekš vēstījām, ka ceturtdien kādā dzīvoklī Rēzeknē atrasti pieauguša cilvēka un mazuļa līķi, aģentūrai LETA apliecināja Valsts policijā (VP).

Kokteilis
Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei
“Lēmums iebraukt grāvī bijis apzināts.” Atklājas jaunas detaļas par negadījumu uz Ventspils šosejas
16 gadus vecs pusaudzis Maskavā, iespējams, nogalinājis augsta ranga Krievijas cenzoru
Lasīt citas ziņas

Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa policisti saņēmuši informāciju, ka Rēzeknē kādas dzīvojamās mājas dzīvoklī konstatēti divu personu – 1991. un 2024. gadā dzimušu – līķi.

Saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un likumsargi noskaidros notikušā apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, to laikā tiks skaidroti abu personu nāves cēloņi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šorīt Latviju skāris stiprākais sals kopš 2012. gada – prognozes liecina, ka aukstums pieņemsies spēkā
Kokteilis
Jaunavām – trakulīga ballīte, Auniem – izšķiroša saruna: kas gaidāms brīvdienās katrai horoskopa zīmei
Kuram Latgalē neuzticas? VDD liedz pielaidi darbam ar valsts noslēpumu

Sākotnējā informācija neliecinot par citu personu iesaisti noziedzīgajā nodarījumā.

Kā liecina TV3 raidījuma “Degpunktā” rīcībā esošā neoficiālā informācija, miris ir vīrietis un viņa mazā meitiņa. Bērnam marta beigās paliktu divi gadi.

“Degpunktā” skaidro, ka pilsētā šobrīd izskan dažādas versijas par to, kas varētu būt noticis. Viena no tām, ka bērns tēvam tika atstāts pieskatīšanai, kamēr mamma atradās darbā. Meitenītes vecāki kopā neesot dzīvojuši. Iespējams, mājās noticis nelaimes gadījums vai kāda neplānota situācija, kurā bērns guvis nāvējošas traumas. Savukārt tēvs pēc notikušā izdarījis pašnāvību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Rēzeknē dzīvoklī atrod pieauguša cilvēka un zīdaiņa līķi
Vīrieša ķermenis bija ietīts palagā… Policija Rēzeknē atklāj slepkavību
“Es nevaru tam noticēt.” Skotijā nežēlīgi nogalināts Latvijas pilsonis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.