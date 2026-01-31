Rēzeknē dzīvoklī atrod pieauguša cilvēka un zīdaiņa līķi – izskan pirmās versijas par notikušo traģēdiju 0
Jau iepriekš vēstījām, ka ceturtdien kādā dzīvoklī Rēzeknē atrasti pieauguša cilvēka un mazuļa līķi, aģentūrai LETA apliecināja Valsts policijā (VP).
Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa policisti saņēmuši informāciju, ka Rēzeknē kādas dzīvojamās mājas dzīvoklī konstatēti divu personu – 1991. un 2024. gadā dzimušu – līķi.
Saistībā ar notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un likumsargi noskaidros notikušā apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, to laikā tiks skaidroti abu personu nāves cēloņi.
Sākotnējā informācija neliecinot par citu personu iesaisti noziedzīgajā nodarījumā.
Kā liecina TV3 raidījuma “Degpunktā” rīcībā esošā neoficiālā informācija, miris ir vīrietis un viņa mazā meitiņa. Bērnam marta beigās paliktu divi gadi.
“Degpunktā” skaidro, ka pilsētā šobrīd izskan dažādas versijas par to, kas varētu būt noticis. Viena no tām, ka bērns tēvam tika atstāts pieskatīšanai, kamēr mamma atradās darbā. Meitenītes vecāki kopā neesot dzīvojuši. Iespējams, mājās noticis nelaimes gadījums vai kāda neplānota situācija, kurā bērns guvis nāvējošas traumas. Savukārt tēvs pēc notikušā izdarījis pašnāvību.