Šorīt Latviju skāris stiprākais sals kopš 2012. gada – prognozes liecina, ka aukstums pieņemsies spēkā 0
Sestdien dienas laikā gaiss atdzisīs līdz -10…-15 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā anticiklona ietekmē lielākajā daļā valsts uzspīdēs saule, vien brīžiem debesis aizklās kāds mākonis un laiks būs sauss.
Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs -10…-15 grādi, bet Kurzemes ziemeļos siltāks – tur būs -5…-10 grādi.
Rīgā diena būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās dominēt lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš, un gaisa temperatūra gaidāma -10…-12 grādi.
Latviju skāris stiprākais sals kopš 2012. gada
Sestdienas rītā Daugavpils novērojumu stacijā gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -32 grādiem, un tas ir stiprākais sals valstī kopš 2012. gada februāra, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Daugavpils meteoroloģiskā stacija atrodas pie Ruģeļu ūdenskrātuves, pilsētas lielākajā daļā sals ir mazāks. Saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļu” datiem uz A6 šosejas netālu no Daugavpils lidlauka gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -28 grādiem, un tas ir lielākais sals, ko ceļu sensori fiksējuši sestdienas naktī un rītā.
Savukārt LVĢMC novērojumu tīklā otrā zemākā gaisa temperatūra rīta agrumā bija -28 grādi Staļģenē, kur atrodas meteoroloģiskā stacija “Jelgava”.
Valsts lielākajā daļā gaiss atdzisis līdz -16..-26 grādiem, mazāks sals ir vietām Kurzemē, Kolkā gaisa temperatūra nav noslīdējusi zem -7 grādiem.
Agrā rītā galvaspilsētas centrā bija -16 grādi, lidostā -19 grādi, bet Pierīgā valdīja aukstums līdz -25 grādiem.
Daudzviet Vidzemē un Latgalē debesis aizklājuši mākoņi, vietām ir neliels sniegs, migla un sarma.
31. janvāra, kā arī visa mēneša aukstuma rekords Latvijā ir -42,7 grādi 1956. gadā Daugavpilī.
Sinoptiķi prognozē, ka nakts uz svētdienu un pirmdienu daļā valsts būs vēl aukstāka. Turklāt pirmdien gaidāma vairāku rekordu pārspēšana, jo 2. februāra nacionālais aukstuma rekords ir -30,8 grādi 2012. gadā Zosēnos.