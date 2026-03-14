Viņi nebaidās runāt! Ukrainas okupēto teritoriju iedzīvotāji atmasko Putina melus 5
Agresorvalsts līderis Vladimirs Putins publiski vairākkārt paziņojis, ka Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās notiek strauja atjaunošanās un attīstība. Tomēr vietējo iedzīvotāju stāstītais arvien biežāk atklāj pavisam citu realitāti, kas krasi atšķiras no oficiālajiem Maskavas paziņojumiem.
Žurnālists Deniss Kazanskis publicējis video, kurā apkopotas okupēto teritoriju iedzīvotāju liecības par patieso situāciju ar mājokļu atjaunošanu. Pēc viņa teiktā, Krievijas varas iestāžu oficiālā retorika par strauju pilsētu atdzimšanu bieži vien nesakrīt ar to, ko cilvēki redz ikdienā.
Iepriekš, tiekoties Maskavā ar Krievijas iecelto Doneckas apgabala vadītāju Denisu Pušilinu, diktators Vladimirs Putins apgalvoja, ka Donbasa reģions aktīvi attīstās un atveseļošanās notiek strauji. Tomēr daudzas vietējo iedzīvotāju liecības liecina par pretējo.
Piemēram, Ļičanskā, kas kopš 2022. gada atrodas Krievijas kontrolē, cilvēki joprojām dzīvo stipri bojātās un nolaistās ēkās.
Līdzīgas problēmas pastāv arī Mariupolē. Dažu ēku fasādes patiešām ir nokrāsotas un atjaunotas, radot iespaidu par liela mēroga pilsētas restaurāciju. Taču ēkas iekšpusē joprojām ir tukšas – komunālie pakalpojumi nav atjaunoti, un ieejas ir slēgtas. Piemēram, vienā šādā ēkā atvērta ir tikai bankas filiāle pirmajā stāvā, bet pārējās telpas ir neapdzīvojamas un tukšas.
Iedzīvotāji min arī citus piemērus: vairākās ēkās jumti turpina tecēt pat pēc remontdarbiem, nedarbojas kanalizācijas sistēmas un nav apkures. Tas nozīmē, ka ziemā cilvēki spiesti dzīvot aukstos dzīvokļos – dažkārt guļot virsdrēbēs un zem vairākām segām.
Turklāt daudzi iedzīvotāji apgalvo, ka vēršanās vietējās varas iestādēs bieži vien nedod rezultātu. Daži pat atzīst, ka nezina, kur vispār iespējams iesniegt sūdzības par šīm problēmām.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.