Cik slikti būs? Vai jau jāsāk taupīt? Eksperte atklāj, kāds scenārijs rīdziniekus sagaida nākamajā apkures sezonā

20:54, 23. aprīlis 2026
Viedokļi

Ar ko rīdziniekiem jārēķinās nākamajā apkures sezonā? TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

A. Ozola norāda, ka nākamajai apkures sezonai jau ir redzami mehānismi, kas varētu palīdzēt samazināt tarifus, taču būtiska to daļa joprojām ir atkarīga no kurināmā izmaksām.

Viņa skaidro, ka gan dabasgāzes, gan šķeldas cenas būtiski ietekmē gala tarifu, īpaši Rīgā, kur dabasgāzei ir liela nozīme. Papildu slogu rada arī pārvades un sadales izmaksas, kā arī CO2 kvotas, kas kopējo cenu ievērojami palielina.

Runājot par nākotnes prognozēm, A. Ozola uzsver, ka tirgus šobrīd ir piesardzīgi optimistisks, taču ģeopolitiskā situācija joprojām ir ļoti nestabila un var strauji ietekmēt cenas. Līdz ar to lielāka skaidrība par nākamās sezonas tarifiem varētu būt tuvāk vasaras beigām.

Vienlaikus viņa norāda, ka, lai arī globāli izskan brīdinājumi par enerģētikas krīzes sākumu, dabasgāzes tirgos panika pašlaik nav novērojama. Cenas kopumā ir augstākas nekā pirms gada.

