Būs ļoti nepatīkama situācija: Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs par energoresursu cenas ietekmi uz veselības aprūpi
Artūrs Bērziņš, Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta, kā energoresursu cenas ietekmē veselības nozari.
A. Bērziņš stāsta, ka šobrīd slimnīcas var atviegloti uzelpot, jo apkures sezona tūlīt beigsies un beigsies “pa vecajām cenām”. “Bet būsim reāli – Tūlīt būs brīdis, kad būs jāpārslēdz šie energoresursu ietilpīgie līgumi, siltums vai tie, kas kurina ar gāzi – gāzes līgumi. Tur gan būs ļoti nepatīkama situācija, tīpaši tad, ja tas līgums ir jāpārslēdz tuvākā mēneša laikā,” stāsta lietpratējs.
