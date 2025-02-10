“Cilvēku attieksme pret dzīvniekiem ir sabiedrības spogulis!” ZM eksperts par dzīvnieku labturību 0
Par sabiedrības attieksmi pret dzīvniekiem, grozījumiem un nākotni TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” stāsta Zemkopības ministrijas Dzīvnieku veselības, audzēšanas, aizsardzības un pārtikas nekaitīguma departamenta Dzīvnieku aizsardzības, tirdzniecības un barības nodaļas vadītājas vietnieks, Ģirts Stenders.
“Dzīvnieku labturība vispār ir tāds nepārtraukts attīstības projekts. Es domāju, ka labturība turpinās attīstīties, tas ir līdztekus ejot sabiedrības attīstībai, attīstās arī cilvēku attieksme pret dzīvniekiem,” norāda Stenders.
Pagājušajā gadā notika likuma izmaiņas, kurā nākamais solis tika sperts, lai uzlabotu dzīvnieku labturību. Kā vienu no piemēriem varu minēt, ka dzīvnieku būtu aizliegts turēt piesietu, dzīvniekam ir jābūt brīvām kustībām, tā arī ir attieksme pret dzīvniekiem. Līdz ar to tas ir uzlabojums sabiedrībai augt pret dzīvniekiem un to, kā mēs attiecamies, turpina Stenders.
“Cilvēka attieksme pret dzīvniekiem ir sabiedrības spogulis. Un es domāju, ka mēs kā sabiedrība esam spējīgi augt un uzlabot dzīvnieku labturību, attieksmi un pārdomāt soļus, ja mēs dzīvnieku ņemam sev aprūpē,” viņš uzsver.
Šobrīd ir pagājis viens gads kopš likuma grozījumi ir pieņemti, varbūt ir mazliet pāragri secināt, kāds ir izveidojies progress, tomēr var novērot, ka sabiedrība ir uzklausījusi šos grozījumus un ņem vērā, skaidro Stenders.
Papildus grozījumiem bija tāds svarīgs papildinājums kā kaķu apzīmēšana. Salīdzinot ar suņiem, kaķi nebija obligāti jāapzīmē, bet tomēr, lai pasargātu dzīvnieku, tam nokļūstot ārā vai noklīstot no saimnieka, lai varētu atrast un atgriezt atpakaļ īpašniekam, tad šī apzīmēšana būtu ļoti vitāli svarīga, viņš atgādina.
Bet ne tikai apzīmēšana, tā ir dzīvnieka izsekojamība, piederība noteiktai personai un arī dzīvnieks ir atpazīstams, ja gadījumā ir jāveic kāda medicīniskā aprūpe, turpina Stenders.
Grozījumi arī paredzēja to, ka būtu svarīgi likt sabiedrībai saprast, ka tas ir nepārtraukts attīstības posms. “Es domāju, ka mēs sagaidīsim arī citus likuma grozījumus nākotnē, kas tikai būs vērsti uz to, lai dzīvnieku labturība pieaugtu. Tie nebūs ātri soļi, bet tie ir ilgtermiņā ļoti nepieciešami soļi, lai sabiedrība saprastu, ka attieksme pret dzīvniekiem noteikti ir jāuzlabo,” piebilst Stenders.