Plāno ceļot uz Spāniju? Esi uzmanīgs – tur ieviests jauns likums, kas aizliedz kādu pavisam ierastu darbību 1
Spānijā vairākās pilsētās iedzīvotāji un tūristi var saņemt ļoti iespaidīgus sodus par šķietami pavisam ikdienišķu darbību. Izrādās, ka dažviet aizliegts žāvēt veļu uz balkona, ja tā ir redzama no ielas, vai tiek pārkārta uz striķiem no mājas uz māju, pāri ielai.
Ārvalstu mediji ziņo, ka īpaši stingri noteikumi ieviesti Spānijas pilsētā Lorkā, kas atrodas Mursijas reģionā. Tur vietējā dome pieņēmusi noteikumus, saskaņā ar kuriem par veļas izkāršanu uz balkona iespējams saņemt sodu līdz pat 1500 eiro.
Pašvaldība skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, lai aizsargātu ēku fasādes un apkārtējo vidi, kā arī mazinātu to, ko amatpersonas sauc par antisociālu uzvedību.
Viņš piebildis, ka šo ieceri atbalstījušas arī dažādas sabiedriskās organizācijas un iedzīvotāju apvienības.
Taču, kas notiks, ja šie noteikumi tiks pārkāpti? Kā vēsta ārzemju mediji, sodi par noteikumu pārkāpšanu būs atkarīgi no situācijas nopietnības. Mazākos pārkāpumos tie var sasniegt 151 eiro, bet nopietnākos gadījumos līdz pat 1500 eiro.
Tomēr Lorka nav vienīgā Spānijas pilsēta, kur tiek ieviesti stingrāki noteikumi attiecībā uz veļas žāvēšanu.
Piemēram, Vigo pilsētā Galisijas reģionā jau spēkā ir ierobežojumi, kas aizliedz uz balkoniem, kuri redzami no ielas, izkārt veļu vai nokratīt drēbes. Tāpat aizliegts izliet ūdeni uz ielas pēc grīdu mazgāšanas vai novietot priekšmetus uz balkona, kas varētu apdraudēt garāmgājējus.
Par šādu noteikumu pārkāpšanu Vigo iespējams saņemt sodu līdz 750 eiro.
Līdzīgi ierobežojumi darbojas arī vairākās Katalonijas pilsētās, tostarp Lleidā, Taragonā un Žironā. Arī Barselonā pašlaik tiek apspriesti noteikumi, kas paredzētu sodus līdz 750 eiro par veļas izkāršanu ārpusē.
Pašvaldības pārstāvji uzskata, ka šādi ierobežojumi palīdz saglabāt ēku estētisko izskatu un pilsētas vizuālo tēlu.
Arī Madridē šis jautājums iekļauts pilsētplānošanas noteikumos. Tajos norādīts, ka veļas auklām jābūt aprīkotām ar īpašām aizsargsistēmām, kas neļauj drēbēm būt redzamām no ielas.
Spānijā pēdējos gados arvien biežāk tiek ieviesti dažādi stingri noteikumi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.