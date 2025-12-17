Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Dati nemelo: aptaujā noskaidrots, ko latvieši negribētu saņemt dāvanā Ziemassvētkos 0

LA.LV
11:35, 17. decembris 2025
Kokteilis

Tuvojas Ziemassvētki un jautājums, ko dāvināt, kļūst arvien aktuālāks. Sarūpēt dāvanas tuvākajiem nav viegls uzdevums, bet vēl sarežģītāk ir iepriecināt kolēģus, sadarbības partnerus un citus nozīmīgus cilvēkus. Vai svētku simbolika, piemēram, sveces un nākamā gada kalendārs iepriecinās dāvanas saņēmēju?

Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, “ABAVAS vīna darītavas” pasūtītajā aptaujā noskaidrots, ko iedzīvotāji nevēlētos saņemt Ziemassvētku dāvanā.

Katrs trešais (30 %) uzskata, ka tradicionālie svētku gardumi un kāds sildošs dzēriens ir labāka dāvana, nekā sveces, svētku dekori un nākamā gada kalendārs.
Dāvanas un dāvināšana kļuvusi par neatņemamu Ziemassvētku tradīciju, jo tā ir iespēja izrādīt uzmanību un pateicību cilvēkiem, kas ikdienā ir mums līdzās gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Šādas dāvanas ik gadu ne vien dāvinām citiem, bet arī saņemam paši, tāpēc labi zinām, kā jūtamies, tās atverot.

23 % aptaujāto dāvanā nevēlētos saņemt nākamā gada kalendāru un gandrīz tikpat daudz respondentu – 22 % nebūtu priecīgi, saņemot tradicionālo svētku simboliku – sveces, eglīšu rotājumus, svētku dekorus un tamlīdzīgus priekšmetus, ko nereti dāvinām, kad, būsim godīgi – nezinām, ko uzdāvināt.

Aptauja liecina, ka Latvijas iedzīvotāji dod priekšroku praktiskākām dāvanām – 17 % labprāt saņemtu kādu sildošu dzērienu, piemēram, karstvīnu un 12 % priecātos par tradicionālajiem svētku gardumiem.

“Tradicionālie Ziemassvētku gardumi un karstvīns ir siltuma, mājīguma un svētku noskaņas piepildīta dāvana. Tie apvieno pazīstamas garšas, smaržas un emocijas, kas lielākajai daļai cilvēku asociējas ar svētkiem. Turklāt šāda dāvana nav pārlieku personiska, bet vienlaikus ir gana universāla un neitrāla, un lieliski der gan kolēģiem, gan klientiem, gan draugiem. To var baudīt kopā ar citiem, radot patiesu svētku noskaņu,” saka “ABAVAS vīna darītavas” dibinātājs un saimnieks Mārtiņš Barkāns.

Vienlaikus 43 % respondentu norādījuši, ka priecātos saņemt jebkuru dāvanu, apliecinot cilvēku atvērtību un gatavību pārsteigumiem. Tomēr svarīgi, lai dāvana ir pārdomāta un patiesi iepriecina saņēmēju, jo tieši uzmanība un rūpes piešķir dāvanai īsto vērtību.

Iedzīvotāju aptauju pēc “ABAVAS vīna darītavas” pasūtījuma veica pētījumu kompānija “Norstat”, aptaujājot vairāk nekā 1000 iedzīvotāju visā Latvijā šā gada novembrī.

Tēmas
