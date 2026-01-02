Ik pa laikam sociālajos medijos un citviet izskan stāsti par to, kā daudzbērnu ģimeņu bērni netiek pieņemti sabiedriskajā transportā, jo līdzi nav pietiekami daudz naudas.
Vēl nesen rakstījām par kādu stāstu, ko pamanījām soctīklos. Kāds no pasažieriem rakstīja: “Tādi nu esam, bērnam bija jābrauc ar mikriņu Rīga – Baloži plkst. 10.41 no pieturas Ādiņas, kā daudzbērnu ģimenei mums ir 90% atlaide,
Ir pilnīgi saprotams, ka šoferiem ir savi pienākumi un pasažieriem – savi, šoreiz stāsts nav par to, ka bērni tiek izsēdināti, gribas cerēt, ka kāds tuvumā esošs pieaugušais tomēr sniedza savu atbalstu, taču LA.LV redakcijā aizdomājāmies par ko citu.
Daudzbērnu ģimeņu bērniem braucieniem sabiedriskajā transportā tiek piemērota 90% atlaide, līdz ar to bērniem ir pāris centi jāpiemaksā par katru braucienu (atkarībā no tā garuma). Vai tiešām valsts “maciņā” no šiem bērnu centiem kopā ieripo kāda nozīmīga summa? Kāpēc nevarētu šādu ģimeņu bērniem noteikt bezmaksas transportu? Nudien neticas, ka mūsu budžets no tā pārmērīgi ciestu.
Centāmies noskaidrot, kāpēc tieši šāda atlaide un vai netiek plānots to pārskatīt, lai neveidotos situācijas, kad bērni 1-2 centu dēļ tomēr nedrīkst izmantot transportu.
Cik daudziem ir šīs kartes?
Vispirms sazinājos ar Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjiem, jo Goda ģimenes apliecību piešķiršana ir tieši šīs iestādes kompetencē.
Tur uzzināju, ka Latvijā šobrīd izsniegtas 150 522 apliecības, tostarp 63 562 pieaugušo un 86 960 bērnu apliecības (bērniem no 6 gadu vecuma). Nav gan iespējams precīzi noteikt, cik ģimeņu tās izmanto, jo vienai ģimenei var būt vairākas apliecības.
Minētās programmas mērķis ir atvieglot daudzbērnu ģimeņu un ģimeņu, kurās aug bērns ar invaliditāti, ikdienas tēriņus. Atlaides un priekšrocības piedāvā vairāk nekā 640 uzņēmumi un iestādes visā Latvijā.
Saskaņā ar 2024.gada aptauju, visbiežāk izmantotie atbalsta veidi ir tieši braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos, kas bērniem nodrošina 90% atlaidi no standarta braukšanas maksas, bet pieaugušajiem – 50%. Tāpat ģimenes par īpaši nozīmīgu atbalstu uzskata arī transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumus (50%), atvieglojumus par īpašumtiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā (0,5%), kā arī atbalstu elektroauto iegādei ar atlaidi.
Vienlaikus Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji norāda, ka par atlaidēm reģionālajā transportā atbildīga ir Satiksmes ministrija, tāpēc sazinājāmies arī ar viņiem.
Kāpēc ne 100% atlaide?
Ministrijā norāda, ka braukšanas maksas atvieglojumu apmērs ir noteikts likumdošanā, to piemēro dažādām pasažieru grupām, t.sk. konkrētām iedzīvotāju grupām jau tiek piemērotas 100% braukšanas maksas atlaides. Papildus, valstspilsētas var noteikt arī citas atlaides, kas tiek piemērotas konkrēto pilsētu transportā. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi ir jānodrošina valsts budžetā noteiktā finansējuma ietvaros.
Šogad braukšanas maksas atvieglojumu nodrošināšanai valsts budžetā paredzēts 25 milj. eiro finansējums.
No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes locekļiem noteiktā kārtībā tika piešķirtas tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 25% apmērā no braukšanas izdevumiem, izmantojot sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos un no 2017.gada 1.septembra – 20% atvieglojums, iegādājoties abonementa biļeti.
2018.gada 12.jūnijā notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas sēde, kurā tika izskatīti jautājumi saistībā ar Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” programmas izpildi un turpmākas pilnveidošanas iespējām.
Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšlikumi noteica šādu turpmāku atvieglojumu apmēru: (SM sagatavoja MK noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, kuri stājās spēkā 01.09. 2018.):
– daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā;
– daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes un kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un skolēna vai attiecīgi studenta apliecību ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas;
– daudzbērnu ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos 4.maijā, 11. un 18.novembrī. Tādejādi nodrošinot daudzbērnu ģimenes locekļiem iespēju apmeklēt pasākumus kas norisinās Latvijas teritorijā šajās svētku un atceres dienās.
Un te arī atbilde uz galveno jautājumu – cik naudas budžetā ienes maksa, ko daudzbērnu ģimenes tomēr sedz no savas kabatas? Ministrijā norāda, ka
Savukārt šī gada pirmajos deviņos mēnešos pārvadāti aptuveni 2 milj. pasažieru daudzbērnu ģimenes locekļu, ieņēmumi bija 390 tūkst. eiro, valsts līdzmaksājums par vienu pasažieri – vidēji 2 eiro.
Vai kaut kas varētu mainīties?
Tāpat arī Satiksmes ministrijai jautāju, vai netiek apsvērts nākotnē bērniem noteikt 100% atlaidi braucieniem? Turpinājumā atbilde.
2024.gada 30.aprīlī ir stājušies spēkā Eiropas Savienības Stabilitātes un izaugsmes pakta nosacījumi (jaunie ES fiskālie noteikumi), saskaņā ar tiem 2025.gada 21.janvārī ir apstiprināts Latvijas Fiskāli strukturālais plāns 2025.-2028.gadam, kurā noteikta saistoša izdevumu pieauguma trajektorija, kas līdz ar Fiskālās disciplīnas likuma nosacījumiem ir jāņem vērā turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā.
Gatavojot valsts budžetu 2025.gadam, tika plānots, ka budžeta deficīts būs 2,9% apmērā no IKP, bet Eiropas Komisijas deficīta novērtējums ir augstāks. Tāpēc ir ļoti būtiski uzraudzīt budžeta faktisko izpildi jau saplānotiem pasākumiem un neradīt papildu risku 3% no IKP robežas pārsniegšanai. Turklāt pie situācijas, ja budžeta ieņēmumi 2025.gadā nepildīsies kā plānots, jau šobrīd var veidoties situācija, ka jāveic pasākumi izdevumu samazināšanai. Tas nozīmē, ka ieviešamie pasākumi nedrīkst palielināt vispārējās valdības budžeta deficītu ne 2025.gadam, ne sekojošajiem gadiem.
Ministru kabinets ir vairākkārt uzdevis Satiksmes ministrijai piedāvāt risinājumus, lai ierobežotu sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem kompensējamos zaudējumus un mazinātu ietekmi uz valsts budžetu, kā arī viens no Valsts kontroles 2024.gadā pabeigtajā revīzijā “Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība dotētajos maršrutos” izteiktajiem ieteikumiem paredz uzdevumu Satiksmes ministrijai sadarbībā ar VSIA “Autotransporta direkcija” izstrādāt rīcības plānu, lai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana atbilstu kārtējam gadam piešķirtā budžeta programmas finanšu iespējām.
Satiksmes ministrija sadarbībā ar ATD tiek turpināts darbs pie dažādiem risinājumiem un sadarbības iespējām, lai nākotnē nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu arī attālākos Latvijas reģionos, kuros ir zems apdzīvotības blīvums, tomēr šādas izmaiņas iespējams ieviest tikai pakāpeniski, izvērtējot un optimizējot reģionālās nozīmes maršrutu tīklu kopumā, kā arī ņemot vērā ierobežoto finansējuma apjomu, tāpēc papildu atvieglojumu noteikšana kādai sabiedrības grupai patlaban netiek izskatīta.
