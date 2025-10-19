VIDEO. “Atkal miljonāri māca dzemdēt, viņa var vienkārši aizvērties?” Sievietes sadusmo zinātņu doktores Irbes padomi 0
Izvēle radīt vai neradīt bērnus ir katra paša ziņā, tomēr šī tēma ir sensitīva, jo ikviens publiski pausts viedoklis, izraisīs apkārtējo reakciju.
TV3 sarunu raidījumā “Zilonis studijā” savā redzējumā dalās antīko zinātņu doktore, tulkotāja un publiciste, “Telos” galvenā redaktore, trīs bērnu mamma Agnese Irbe, raksta tv3.
Agnese Irbe uzskata, ka radīt pēcnācējus ir pienākums. “Tas vispārīgi ir pienākums, un tā par to arī vajag domāt. Pastāv izņēmumi, bet absolūti lielākajai daļai cilvēku tas ir pienākums, uzdevums pret viņu dzimtu, pret vecākiem, vecvecākiem. Bieži vien dzīvi ir arī vecvecāki, kas ir uzaudzinājuši savus bērnus, turpinājuši dzimtu, bieži vien ļoti smagos, grūtos apstākļos, nabadzībā.
Es domāju, ka tas ir pienākums pret tautu, skaitliski salīdzinoši mazu un strauji sarūkošu tautu kā latvieši, kas runā ļoti senā indoeiropiešu valodā. Es domāju, tas ir arī pienākums pret mūsu kultūru, tas ir pienākums arī pret mūsu valsti. Mēs esam ieguvuši neatkarīgu valsti, kurā mēs varam pašnoteikties,” viņa teic.
Šis viedoklis, protams, nav atstājis vienaldzīgus sociālo tīklu lietotājus.