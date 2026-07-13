Daudzi pa nakti it kā drošības dēļ atstāj atslēgu durvīs, bet eksperti brīdina – tā var būt liela kļūda 0
Daudzi cilvēki vakarā, aizslēdzot ārdurvis, atstāj atslēgu pašā slēdzenē no iekšpuses. Tas bieži tiek darīts ieraduma vai drošības sajūtas dēļ – šķiet, ka tā mājoklis ir drošāks un ka ārkārtas gadījumā durvis būs vieglāk atvērt.
Tomēr drošības eksperti šo ieradumu vērtē kritiski. Viņi norāda, ka atslēgas atstāšana slēdzenē ne vienmēr palielina drošību, un noteiktos gadījumos var pat radīt papildu riskus, tā vēstīts portālā Chip.de.
Mūsdienu ārdurvju slēdzenes parasti ir cilindriskās slēdzenes ar iekšēju mehānismu, kurā atrodas tapas un atsperes. Kad pareizā atslēga tiek ievietota, tā izlīdzina tapas un ļauj cilindram griezties, tādējādi atverot vai aizslēdzot durvis.
Kā norāda drošības speciālisti, ilgstoši atstājot atslēgu slēdzenē, šis mehānisms atrodas pastāvīgā nospriegojumā. Lai gan slēdzenes ir paredzētas intensīvai lietošanai, laika gaitā tas var veicināt nodilumu, īpaši vecākām vai bieži izmantotām slēdzenēm.
Vai atslēga slēdzenē tiešām “bloķē” durvis?
Plaši izplatīts uzskats ir, ka atslēga, kas atstāta iekšpusē, neļauj atvērt durvis no ārpuses. Tomēr eksperti skaidro, ka tas attiecas tikai uz dažiem vecākiem slēdzeņu tipiem. Lielākā daļa mūsdienu cilindrisko slēdzeņu ir aprīkotas ar tā saukto avārijas funkciju.
Tas nozīmē, ka durvis var atvērt no ārpuses ar atslēgu pat tad, ja iekšpusē jau ir ievietota cita atslēga. Tādējādi atslēga slēdzenē ne vienmēr darbojas kā bloķējošs elements un bieži vien nesniedz gaidīto papildu aizsardzību pret ielaušanos.
Eksperti īpaši brīdina par stikla durvīm vai durvīm ar sānu stiklojumu. Ja atslēga atrodas slēdzenē iekšpusē, zagļiem var pietikt ar stikla izsišanu un vienkāršu rokas kustību, lai aizsniegtu, pagrieztu atslēgu un atvērtu durvis. Šādos gadījumos atslēga var pat atvieglot ielaušanos, nevis to apgrūtināt.
Ugunsdrošība un ārkārtas situācijas
Privātmājām nav stingru noteikumu par atslēgu glabāšanu iekšpusē. Tomēr ārkārtas situācijās ieteicams nodrošināt, lai izeja no mājokļa būtu ātra un vienkārša. Īpaši svarīgi tas ir evakuācijas gadījumos – durvīm jābūt ātri atveramām no iekšpuses, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri pamest ēku.
Eksperti iesaka alternatīvas – piemēram, atslēgas glabāšanu noteiktā, viegli pieejamā vietā pie durvīm vai modernus slēdzeņu risinājumus, kas ļauj durvis atvērt no iekšpuses bez atslēgas, bet no ārpuses saglabā nēērtu iespēju tās atdabūt vaļā.