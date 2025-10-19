Deg šķūnis, no jumta nokritis cilvēks, autoavārija… Vairāki viltus izsaukumi mazā Kurzemes pilsētā, kas nebeidz turpināties – kā rīkojas policija 0
Kādā nelielā Kurzemes pilsētā iedzīvotāji piefiksējuši kādu personu, kura regulāri izsauc glābājus – te apgalvo, ka degot šķūnītis, te – no jumta esot nokritis cilvēks, te – notikusi autoavārija vai mašīnā iesprūdis cilvēks. Visas reizes gan izrādās, ka viss ir mierīgi un pamata satraukumam nav. Izsaukumi bijuši ciltus.
Nav precīzi zināms, cik viltus izsaukumi bijuši, bet vietējie mēles trin, ka aptuveni 5-7. Tikai loģiski, ka rodas jautājums, kā tik daudz reižu varēja atkārtoties viltus izsaukuma zvani, jo, kā vietējie runā, katru reizi uz notikuma vietu ieradās gan ugunsdzēsēji, gan ātrie, gan policija.
Vai tiešām nav iespējams noskaidrot zvanītāju un piefiksēt, ka izsaukums ir viltus, lai atkal lieki nebūtu jātērē tik vērtīgie resursi? Kā policija rīkojas šādos gadījumos?
Notikušo komentē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas Vecākā speciāliste Madara Šeršņova
Šeršņova apstiprina, ka policijai ir iespēja noskaidrot zvanītājus. Arī šajā gadījumā to ir izdevies izdarīt.
Šajā gadījumā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par huligānismu – par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu (huligānisms).
Šajā gadījumā vīrietis, kurš veica viltus izsaukumus Pāvilostā un Gramzdā ir noskaidrots, šobrīd kriminālprocesā tiek apkopota informācija par to, cik šie zvani bieži ir bijuši un cik reizes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tiem ir bijis jāreaģē.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.