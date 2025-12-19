Publicitātes foto

Kur likt visus tos štruntus? Svētku laikā aktualizējas apdāvināšanās darbavietā – vienam jau līdz kaklam, bet cits var tikai sapņot 0

6:21, 19. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Svētkos daudzi uzņēmumi cenšas iepriecināt darbiniekus ar dažādām dāvanām — sākot no praktiskām lietām un gardumiem līdz pavisam simboliskiem vai pat apšaubāmi noderīgiem pārsteigumiem. Kamēr vieniem patīk saņemt ko ikdienā izmantojamu vai personiski pārdomātu, citi atvilktnēs krāj krūzītes, bloknotus un suvenīrus, kuri ātri zaudē savu vērtību.

Darbinieku attieksme pret svētku dāvanām mēdz būt ļoti atšķirīga — vieniem prieku sagādā jebkurš pārsteigums, jo svarīgākais ir pats žests un uzņēmuma izrādītā uzmanība. Citi savukārt uzskata, ka dāvanas nav nepieciešamas un daudz vairāk novērtē skaidru pateicību, elastīgāku darba laiku vai vienkārši mieru bez liekas rosības. Tas tikai apliecina, ka universālas pieejas nav, un tas, kas vienam šķiet jauks bonuss, citam var būt pavisam lieks.

Svētku apdāvināšanās tēma atkārtoti aktualizējusies arī sociālajos medijos.

“Svētku laiks. Uzņēmumi apdāvina klientus. Nu, ko lai es tagad iesāku ar piecām termokrūzēm ar dažādu firmu logo? Kur man likt visus tos kalendārus, ūdens pudeles, lietussargus, krūzītes un citus štruntus? Paldies, protams, bet katru gadu viens un tas pats. Ko sadarbības partneri dāvina Tev? Vai, otrādāk, ko pasniedz Tava darbavieta saviem klientiem?” vietnē “Threads” jautā persona ar segvārdu @pret.runa.

Kas kādam par daudz un par skādi, citam tikai sapņos rādās. Tāda sajūta rodas, lasot komentāru sadaļu. Piemēram, Kristiāna norāda, ka viņai kā reiz noderētu kāda jauna krūzīte un lietussargs. Arī Edītei lietussargs noderētu, jo vējš veco salauzis. Tāpat komentāros kāds pauž, ka būtu priecīgs, ja pašam nebūtu jāpērk kalendārs. Pieprasītas ir arī ūdens pudeles.

Ekrānšāviņš/ “Threads”

LA.LV Aptauja

Vai tavā darbavietā notiek apdāvināšanās?

  • Jā! Un man tas patīk.
  • Jā, bet tas ir nevajadzīgi.
  • Nē, bet gribētu, lai ir.
  • Nē! Un nevajag ar.

