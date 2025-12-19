Šis vienkāršais ieradums naktī atklāj par tevi vairāk, nekā tu domā 0
Miega paradumi daudz ko pasaka par mums. Neatkarīgi no tā, vai tā ir gulēšanas poza vai stingri ievērotā gulētiešanas rutīna, šīs lietas ne tikai atklāj detaļas par mūsu miega kvalitāti, bet arī daudz pastāsta par mūsu iekšējām cīņām un personību.
Vai jūs guļot mēdzat apskaut spilvenu? Ja tā, tad ziniet – tas var liecināt par dziļām ilgām, tas var atklāt mūsu rakstura iezīmes un, iespējams, zemapziņā jūs turat cieši kādu cilvēku, sajūtu vai atmiņu, no kuras negribat šķirties.
Ja aizmiegot vienmēr apskauj spilvenu, tas ļoti iespējams norāda uz kādu no šīm 11 lietām par tevi!
1. Jūs sevi nomierināt
Ja dienas laikā esat uzkrājis stresu, pastāv iespēja, ka spilvena apskāvieni naktī ir veids, kā sevi nomierināt. Protams, ir daudz veidu, kā mazināt stresu visas dienas garumā, sākot no fiziskām aktivitātēm līdz mājas kārtošanai, taču, tiklīdz esat gultā un neveicat nekādus sevis nomierināšanas rituālus, ilgstošais stress var ātri ietekmēt jūsu miega kvalitāti.
Šī tehnika patiesībā palīdz iemigt. Apskāvieni bieži vien samazina kortizola līmeni, kas iekšēji saistīts ar ķermeņa stresa reakciju. Un, jā, pat nedzīvs objekts gultā var mums palīdzēt šajā jautājumā.
2. Tu esi ļoti sirsnīgs
Ja aizmiegot, vienmēr apskauj spilvenu, tas, iespējams, nozīmē, ka esi ļoti sirsnīgs cilvēks. Tu noteikti esi tas, kuram pieskārieni un tuvība ir ļoti svarīga lieta. Apskaujot spilvenu, tu atklāj savu iekšējo ilgošanos pēc tuvības.
3. Cieša saikne ar saviem bērnības paradumiem
Ja esat saistīts ar savu iekšējo bērnu un bieži izmantojat bērnībā iedibinātus stresa pārvarēšanas mehānismus un uzvedību, kad dzīve kļūst pārāk nomācoša, tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc pirms gulētiešanas jūs piekļaujaties pie spilvena. Ja tas ir ieradums, kas aizsākās jau bērnībā, lai naktī nodrošinātu mieru, jūs, iespējams, tagad, kad lietas kļūst stresa pilnas, izveidojat saikni ar šo mazāko sevis versiju.
4. Jums piemīt iekšējs maigums, kas ikdienā neizpaužas
Ja darbā vai attiecībās esat cīnītājs – spiests ieņemt stingru lomu, tad spilvena apskāvieni naktī ir veids, kā atklāt savu patieso dabu, savu maigo sirdi. Tu ilgojies pēc fiziskas tuvības dziļākā līmenī, pat ja pats to neapzinies vai nevēlies apzināties.