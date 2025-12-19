FOTO: Artis Veigurs

Piektdien Latvijā būs apmācies laiks, daudzviet arī dūmakains vai miglains, prognozē sinoptiķi.

Vietām smidzinās lietus, tomēr dažviet Kurzemē var uzspīdēt saule.

Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, Kurzemes piekrastē iespējams par 1-2 grādiem siltāks laiks.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē tas būs brāzmaināks.

Rīgā dūmaka, iespējama smidzināšana, pūtīs mērens dienvidu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +4 grādi.

Laikapstākļus nosaka anticiklona ziemeļrietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1019 hektopaskāliem Ventspils pusē līdz 1025 hektopaskāliem Latgales dienvidos.

