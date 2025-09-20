Foto: EPA/Scanpix/LETA

Jauns ierocis cīņā pret Covid-19? Pētījumā atklāts, ka saslimšanu ar koronavīrusu var mazināt parasts deguna aerosols 0

LA.LV
20:21, 20. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Vācijā veikts pētījums liecina, ka bezrecepšu deguna aerosols, kas satur antihistamīnu azelastīnu, var samazināt Covid -19 inficēšanās gadījumu skaitu un arī ierobežot parasto saaukstēšanos, raksta “Independent”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Melnā svītra ir aiz muguras: šīs zodiaka zīmes septembra beigās beidzot spēs atvadīties no problēmām
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā
Lasīt citas ziņas

Pētījums, kura rezultāti publicēti žurnālā “JAMA Internal Medicine”, aptvēra 450 brīvprātīgo, kuri 56 dienu garumā trīs reizes dienā lietoja vai nu azelastīna deguna aerosolu, vai placebo līdzekli.

Šajā periodā Covid-19 gadījumi tika apstiprināti 2,2% no azelastīna grupas dalībniekiem, salīdzinot ar 6,7% placebo grupā.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Ēnu flote” turpina savu darbību nesodīta, sankcijas pret Krieviju izgāžas
Kokteilis
Neredzamās zeķes par 21 eiro? Atradums “Rimi” veikalā sasmīdina daudzus pircējus
Eksperti brīdina par jaunas katastrofas tuvošanos: 90 procenti cilvēces var iet bojā

Azelastīna grupā arī bija mazāk simptomātisku Covid-19 gadījumu, mazāk apstiprinātu elpceļu infekciju kopumā, kā arī retāk fiksētas inficēšanās ar rinovīrusiem — visizplatītākajiem saaukstēšanās izraisītājiem.

Konkrētāk, ārstēšanas grupā 1,8% dalībnieku attīstījās rinovīrusu infekcija, kamēr placebo grupā šis rādītājs bija 6,3%.

Pētījuma vadītājs, Sārlandes Universitātes Medicīnas centra profesors Roberts Bals, uzsvēra:

“Ja turpmāki pētījumi apstiprinās šos rezultātus, azelastīna deguna aerosols varētu kļūt par papildu, viegli pieejamu profilaktisku līdzekli.

Tas papildinātu esošos aizsardzības pasākumus — īpaši riska grupām — laikā, kad inficēšanās līmenis pieaug, vai pirms ceļojumiem.”

Rezultāti ir daudzsološi, tomēr pētnieki brīdina — nepieciešama plašāka izpēte, lai apstiprinātu ilgtermiņa efektivitāti, drošību dažādām iedzīvotāju grupām un iespējamās lietošanas rekomendācijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Gripa, saaukstēšanās vai Covid-19? 5 svarīgākās pazīmes, kā šīs saslimšanas atšķirt vienu no otras
Covid-19 atgriežas: stacionāros jau pieaug pacientu skaits, Latvija “bruņojas”, iepērkot 50 000 vakcīnu devu
Satraucošs atklājums: viena no plašāk izmantotajām Covid-19 vakcīnām var atstāt ietekmi uz redzi, tostarp izraisīt tās zudumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.