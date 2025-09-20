Jauns ierocis cīņā pret Covid-19? Pētījumā atklāts, ka saslimšanu ar koronavīrusu var mazināt parasts deguna aerosols 0
Vācijā veikts pētījums liecina, ka bezrecepšu deguna aerosols, kas satur antihistamīnu azelastīnu, var samazināt Covid -19 inficēšanās gadījumu skaitu un arī ierobežot parasto saaukstēšanos, raksta “Independent”.
Pētījums, kura rezultāti publicēti žurnālā “JAMA Internal Medicine”, aptvēra 450 brīvprātīgo, kuri 56 dienu garumā trīs reizes dienā lietoja vai nu azelastīna deguna aerosolu, vai placebo līdzekli.
Azelastīna grupā arī bija mazāk simptomātisku Covid-19 gadījumu, mazāk apstiprinātu elpceļu infekciju kopumā, kā arī retāk fiksētas inficēšanās ar rinovīrusiem — visizplatītākajiem saaukstēšanās izraisītājiem.
Konkrētāk, ārstēšanas grupā 1,8% dalībnieku attīstījās rinovīrusu infekcija, kamēr placebo grupā šis rādītājs bija 6,3%.
Pētījuma vadītājs, Sārlandes Universitātes Medicīnas centra profesors Roberts Bals, uzsvēra:
Tas papildinātu esošos aizsardzības pasākumus — īpaši riska grupām — laikā, kad inficēšanās līmenis pieaug, vai pirms ceļojumiem.”
Rezultāti ir daudzsološi, tomēr pētnieki brīdina — nepieciešama plašāka izpēte, lai apstiprinātu ilgtermiņa efektivitāti, drošību dažādām iedzīvotāju grupām un iespējamās lietošanas rekomendācijas.