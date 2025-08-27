Cik maksā alus, uzkodas un Porziņģa krekls? Fani parāda cenas Eiropas čempionāta laikā 4
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā ar spēli pret Turcijas valstsvienību sāks Eiropas čempionāta finālturnīru.
Kamēr kvēlākie fani jau atrodas arēnā un jūt līdzi mūsējiem, LA.LV žurnālistes novērtēja, cik tad spēles laikā maksā atspridzinoši dzērieni un uzkodas.
Kā novēroja klātesošie, tad alu bija iespējams iegādāties par 6 eiro, frī kartupeļi 5 eiro, grilēti dārzeņi 6 eiro, picas šķēle no 5 līdz 7 eiro. Mīkstā rotaļlieta 25 eiro, bet Porziņģa krekls 60 eiro.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase pārbaudes spēlēs pirms čempionāta izcīnīja divas uzvaras un trīs reizes zaudēja. Vispirms valstsvienība Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 piekāpās Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās ar 86:104 tika zaudēts Grieķijai, bet ar 83:68 uzvarēta Itālija.
Turki pārbaudes cīņās ar 70:91 zaudēja Lietuvai, ar 71:73 – Pasaules kausa ieguvējai Vācijai, ar 79:65 pieveica Čehiju, ar 84:81 – Lietuvu, bet ar 96:85 – Melnkalni.
2022.gada Eiropas meistarsacīkšu finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās, kvalifikācijas grupā ar vienu uzvaru paliekot pēdējā vietā aiz Bosnijas, Grieķijas un Bulgārijas.
Turki finālturnīrā A grupā ieņēma otro vietu aiz vēlākās čempiones Spānijas, taču astotdaļfinālā pagarinājumā ar 86:87 piekāpās nākamajai finālistei Francijai.
Latvijas izlase Eiropas čempionātā ir uzvarējusi 1935.gadā un izcīnīja sudraba medaļas 1939.gadā, bet pēc neatkarības atgūšanas lielākais panākums ir 2017.gadā izcīnītā piektā vieta.
Turcijas izlases lielākais panākums Eiropas čempionātos ir savā laukumā izcīnītās sudraba godalgas 2001.gadā.
Latvijas izlasei savainojuma dēļ finālturnīrs ies secen Rodionam Kurucam, Artūram Strautiņam, Aigaram Šķēlem un Mārtiņam Laksam.
Kā pēdējie no kandidātu pulka tika svītroti Kristaps Ķilps, Toms Skuja un Kārlis Šiliņš, bet sagatavošanās posmā starp kandidātiem bija arī Ojārs Siliņš, Artis Ate, Verners Kohs, Rodijs Mačoha, Toms Leimanis, Anrijs Miška, Ričards Vanags un Jānis Jīnemanis. Paplašinātajā kandidātu sarakstā netika iekļauti Anžejs Pasečņiks, Roberts Blumbergs un Ingus Jakovičs.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29.augustā spēlēs ar Igauniju, 30.augustā – ar Serbiju, 1.septembrī – ar Portugāli un 3.septembrī – ar Čehiju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
B grupā Somijas pilsētā Tamperē tiksies Vācija, Somija, Lielbritānija, Lietuva, Zviedrija un Melnkalne, un tieši ar šīs grupas komandām astotdaļfinālā spēlēs A grupas vienības.
C grupā Kipras pilsētā Limasolā tiksies Kipra, Itālija, Gruzija, Spānija, Grieķija un Bosnija un Hercegovina, bet D grupā Polijas pilsētā Katovicē bez mājiniekiem spēlēs arī Islande, Francija, Slovēnija, Beļģija un Izraēla.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas “Hawks”, ASV), Dāvis Bertāns (“Dubai”, AAE), Dairis Bertāns (“VEF Rīga”), Rolands Šmits (Stambulas “Anadolu Efes”, Turcija), Klāvs Čavars (Baku “Sabah”, Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas “Neptūnas”, Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras “Turk Telekom”, Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas “Baxi”, Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo “Rio Breogan”, Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas “Fenerbahce”, Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas “Hiopos”, Spānija).
Turcijas izlases sastāvs
Adems Bona (Filadelfijas “76ers”, NBA), Alperens Šengins (Hjūstonas “Rockets”, NBA), Erdžans Osmani, Šeins Larkins, Erkans Jilmazs (visi – Stambulas “Anadolu Efes”) Furkans Korkmazs, Kenans Sipahi, Šehmuss Hadzers visi – “Bahcesehir Koleji”), Onuralps Bitims (Minhenes “Bayern”, Vācija), Emeris Faruks Jurtsevens, Džedi Osmans (abi – Atēnu “Panathinaikos”, Grieķija), Sertačs Šanli (Stambulas “Fenerbahce”).