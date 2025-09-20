OIK kā politiskais ierocis? Rajevskis: “Partiju no tā neuzbūvēsi, bet kampaņu gan” 0

Filips Rajevskis, politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” atklāj, vai OIK skandāls var būt par pamatu jaunas partijas izveidei.

Vai šobrīd radusies ideoloģija par OIK, ka “ļaunā valsts mūs ir apzagusi”, varētu būt politiski motivēts gājiens, uz kura pamata varētu izveidot jaunu, populistisku partiju?

“Es nezinu, vai uz šī jautājuma var uzbūvēt partiju. Es teiktu tā, ka, visdrīzāk, nē, bet atsevišķi politiķi sev kampaņu viennozīmīgi var,” uzskata Rajevskis.

Jau ziņots, ka Ģenerālprokuratūra iepriekš paziņojumā presei, neizpaužot personu vārdus, norādīja, ka uzņēmuma “Rīgas enerģija” valdes locekļi viltoja un izmantoja saturiski viltotus dokumentus, kuros iekļāva patiesībai neatbilstošas ziņas par elektroenerģijas ražošanas uzsākšanu koģenerācijas procesā.

Tā rezultātā ir ierosināta krimināllieta, kurā divi bijušie SIA “Rīgas enerģija” valdes locekļi apsūdzēti par mēģinājumu ar viltu iegūt tiesības nodot elektroenerģiju obligātā iepirkuma komponentes (OIK) ietvaros.

