Putina mīļā brigāde likvidēta… Par ko tai tāds sods un naids pret to? 0

20:40, 20. septembris 2025
Kārtējās ziņas no Krievijas Tālajiem austrumiem – no turienes tiek ziņots par sprādzieniem militārajās bāzēs Vladivostokā. Tas tiek saistīts ar HUR operāciju, tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

HUR tur veicis īpašu operāciju Ščitovajas ciemā Primorskas apgabalā, kur izvietotas 155. atsevišķās gvardes jūras kājinieku brigādes 47. atsevišķais desanta trieciena bataljons, kas piedalījās kaujas operācijās netālu no Kijivas, Vuhledaras, Mariupoles, Kurskas un tagad daļa no tā ir pie Prokovskas.

“Šajā operācijā tika likvidēti okupanti, kas pastrādāja kara noziegumus Ukrainā. 155. brigāde ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina mīļākā brigāde. HUR ziņo, ka tagad gaida nekrologus, kas parādīsies Vladivostokas plašsaziņas līdzekļos un publiskajās lapās,” saka Slaidiņš.

Sprādzieni notika laikā, kad “tauta” devās uz dienesta vietām, un pie bāzes notika 3 sprādzieni – tas bija kaut kas nopietns, rezumē Slaidiņš.

Bučas pilsēta pēc Krievijas armijas iebrukuma (brīdinām, ka fotogrāfijās redzami nepatīkami skati)
Kara šausmas Irpiņā (brīdinām, ka fotogrāfijās var būt nepatīkami skati)

